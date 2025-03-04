Россельхознадзор проведет внеплановые проверки поставщиков «Светофора»

Россельхознадзор проведет выездные внеплановые проверки поставщиков торговой сети «Светофор». Проекты соответствующих поручений правительства уже направлены в кабмин на согласование, следует из документов, которые есть в распоряжении «Известий».

В Россельхознадзоре газете подтвердили информацию о планируемых мероприятиях, но отметили, что согласованные проекты поручений ей еще не поступали. Проверки необходимы из-за «поступившей информации о продаже небезопасной продукции в ветеринарном отношении», уточнили в ведомстве.

Что грозит поставщикам? Россельхознадзор собирается оценить работу поставщиков и производителей, которые хранят и продают товары в магазинах «Светофора». В случае необходимости служба сможет привлечь нарушителей к ответственности — им могут грозить штрафы до 1 млн рублей с конфискацией небезопасной продукции или приостановка деятельности на срок до 90 суток, заявил газете глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

По его словам, наказание будет определяться составом правонарушения. «Также Россельхознадзор может аннулировать производителям документы, которые подтверждают безопасность и качество продукции, то есть декларации о соответствии. На практике это значит, что ни "Светофор", ни другие торговые сети просто не смогут продавать такие продукты», — пояснил Павлов.

В начале февраля в «Infoline-аналитике» сообщили, что магазины «Светофора» начали массово закрываться по всей России после получения исков от Роспотребнадзора, связанных с нарушениями санитарных норм. Позже в службе уточнили, что за январь по ее инициативе была приостановлена работа 76 магазинов сети.

20 февраля о начале проверки «Светофора» заявили в Федеральной антимонопольной службе — провести ее попросил депутат Госдумы Сергей Лисовский. По его словам, «Светофор» заключает невыгодные для поставщиков договоры через свои логистические и распределительные центры. «Коммерсантъ» писал, что речь идет о договорах комиссии, которые позволяют не выкупать товары сразу, а по истечении срока годности в 30 дней уничтожать их за счет поставщиков.

Фото на обложке: Alexandr Kharlov / Shutterstock / FOTODOM