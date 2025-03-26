Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Нашли баг?
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Россельхознадзор сообщил о росте импорта сливочного масла из Аргентины и Уругвая

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

В Россельхознадзоре сообщили, что поставки сливочного масла из Аргентины и Уругвая с начала 2025 года и по 21 марта выросли в несколько раз. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Россельхознадзор сообщил о росте импорта сливочного масла из Аргентины и Уругвая
  1. Новости

«В 5,6 раза выросли поставки сливочного масла из Аргентины в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала текущего года ввезено 2 тыс. т сливочного масла, тогда как в сопоставимом периоде 2024 года импорт из Аргентины составлял 371 т», — отмечается в сообщении.

Ввоз сливочного масла из Уругвая с начала 2025 года увеличился в два раза — с 525 т до 1 тыс. т — по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Из Ирана с начала года было ввезено 2 тыс. т сливочного масла, в то время как в аналогичном периоде прошлого года поставки не осуществлялись.

  • В октябре 2024 года крупные производители сливочного масла предупредили торговые сети о предстоящем росте цен и сокращении поставок. Производитель H&N (бывшее подразделение Danone и владелец бренда «Простоквашино») связывал подорожание с глобальными тенденциями роста цен на масло, нехваткой жирного молока-сырья, низким уровнем запасов и повышенным спросом со стороны переработчиков.
  • С начала 2025 года цены на сливочное масло в России выросли на 2,1%, сообщал в середине марта «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Фото на обложке: Media_Photos / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

Материалы по теме