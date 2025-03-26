В Россельхознадзоре сообщили, что поставки сливочного масла из Аргентины и Уругвая с начала 2025 года и по 21 марта выросли в несколько раз. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Россельхознадзор сообщил о росте импорта сливочного масла из Аргентины и Уругвая

https://rb.ru/news/butter-argentina-to-russia/

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