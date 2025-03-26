Россельхознадзор сообщил о росте импорта сливочного масла из Аргентины и Уругвая
В Россельхознадзоре сообщили, что поставки сливочного масла из Аргентины и Уругвая с начала 2025 года и по 21 марта выросли в несколько раз. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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«В 5,6 раза выросли поставки сливочного масла из Аргентины в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала текущего года ввезено 2 тыс. т сливочного масла, тогда как в сопоставимом периоде 2024 года импорт из Аргентины составлял 371 т», — отмечается в сообщении.
Ввоз сливочного масла из Уругвая с начала 2025 года увеличился в два раза — с 525 т до 1 тыс. т — по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Из Ирана с начала года было ввезено 2 тыс. т сливочного масла, в то время как в аналогичном периоде прошлого года поставки не осуществлялись.
- В октябре 2024 года крупные производители сливочного масла предупредили торговые сети о предстоящем росте цен и сокращении поставок. Производитель H&N (бывшее подразделение Danone и владелец бренда «Простоквашино») связывал подорожание с глобальными тенденциями роста цен на масло, нехваткой жирного молока-сырья, низким уровнем запасов и повышенным спросом со стороны переработчиков.
- С начала 2025 года цены на сливочное масло в России выросли на 2,1%, сообщал в середине марта «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.
Фото на обложке: Media_Photos / Shutterstock / FOTODOM
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