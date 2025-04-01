«Светофор» подал иск к Россельхознадзору о защите деловой репутации
Анастасия Липчанская
«Светофор» подал иск к Россельхознадзору о защите деловой репутации после того, как регулятор назвал сеть дискаунтеров площадкой для сбыта фальсификата. Об этом сообщила ТАСС директор сети «Светофор» по ЦФО Елена Захаренко.
«Светофор» подал иск к Россельхознадзору о защите деловой репутации
https://rb.ru/news/svetofor-rosselhoznadzor-reputation/
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«Мы считаем заявление, опубликованное на сайте Россельхознадзора, некорректным, предвзятым и нарушающим наши права как хозяйствующих субъектов. Сама по себе формулировка "площадка для сбыта фальсификата" предполагает доказанное нарушение статьи уголовного кодекса. Если регулятор находит реальные нарушения, он может и должен обязать нас исправить их», — заявила топ-менеджер.
- 19 марта Россельхознадзор заявил, что многочисленные нарушения в товарах торговой сети «Светофор» подтверждают, что ее магазины являются «площадкой для сбыта фальсифицированной продукции».
- За февраль и март в магазинах выявили оборот фальсификатов и грубые нарушения техрегламентов, ветеринарных норм и прослеживаемости. В Татарстане в субпродуктах птицы нашли сальмонеллы и антибиотик марбофлоксацин, в Кировской области — сальмонеллы, листерии и ДНК свиньи и КРС в курином фарше. Проблемы с составом мясной продукции также были обнаружены во Владимирской области, Краснодарском и Красноярском краях.
- 28 марта Захаренко заявила, что из 2,7 тыс. магазинов сети после проверок зимой приостановили работу 76 торговых точек, около 20 магазинов остаются закрытыми из-за устранения замечаний или судебных разбирательств.
Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock/ FOTODOM
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