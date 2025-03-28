В «Светофоре» объяснили рост числа посетителей на фоне проверок

«Мы получили приток трафика в магазины. Появилось очень много покупателей, до которых мы по тем или иным причинам в свое время не могли достучаться и сделать так, чтобы они пришли к нам в гости. Почему пришли? Они нам говорят: никогда не слышали про "Светофор", а тут такой ажиотаж, схожу посмотреть, пока не закрылись», — рассказала Захаренко.

По ее словам, покупатели «Светофора» — это люди, которые «умеют считать деньги» и не хотят переплачивать. Среди них есть пенсионеры, люди с ограниченным доходом, а также достаточно много покупателей со средним и высоким уровнем дохода.

Комментируя проверки, Захаренко подчеркнула, что компания старается исправить выявленные нарушения, хотя иногда встречаются со стороны регуляторов «необоснованные требования, которые не соответствуют никаким нормам СанПиН или другим нормативным актам». По ее словам, из 2,7 тыс. магазинов сети после проверок зимой приостановили работу 76 торговых точек, около 20 магазинов остаются закрытыми из-за устранения замечаний или судебных разбирательств. Больше всего пострадала сеть в Москве, добавила Захаренко.

В середине января «Известия» со ссылкой на правительство писали, что Роспотребнадзор готовит проверки сети «Светофор» по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова. К концу января по четырем искам к сети были вынесены решения о временном закрытии магазинов. 10 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты «Infoline-аналитики» сообщил, что с декабря 2024 года «Светофор» закрыл более 200 магазинов после исков Роспотребнадзора.

19 марта Россельхознадзор назвал «Светофор» «площадкой для сбыта фальсификата». За февраль и март в магазинах выявили случаи оборота фальсификатов и грубые нарушения техрегламентов, ветеринарных законов и прослеживаемости, сообщил регулятор.

По данным оператора маркировки товаров ЦРПТ, в сети «Светофор» за 2023–2024 годы было выявлено рекордные 34 млн нарушений. Около 23,2 млн случаев связаны с несоблюдением требований к работе касс. 4,3 млн нарушений касаются попыток скопировать легальный код маркировки при продаже неучтенной продукции, также зафиксировано более 2,2 млн случаев продажи товаров с истекшим сроком годности и 1 млн нарушений при продаже пива.

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