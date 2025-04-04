Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Хорошие истории на Авито
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

25% сливочного масла в России оказалось некачественным

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

По итогам лабораторных исследований за 2024 год 25% проверенного Россельхознадзором сливочного масла оказалось некачественным, в том числе фальсификатом, сообщили «Известиям» в федеральной службе. Кроме того, 13,09% проверенного молока и молочной продукции не соответствовали заявленному производителями составу.

25% сливочного масла в России оказалось некачественным
  1. Новости

Всего в ходе проверки было отобрано 10 тыс. образцов продукции, сообщили в ведомстве. Больше всего фальсификата (24,82% проб) было обнаружено в сливочном масле. У сыра фальсификат составил 16,18%, у творога — 14,40%, у сухого молока — 13,24%, а у сметаны — 11,22%.

Больше всего несоответствий составу продуктов было обнаружено у отечественных производителей: 15,37% из 8,6 тыс. проверенных образцов, отметили в Россельхознадзоре.

В ведомстве сообщили, что среди нарушений самыми частыми были: несоответствие массовой доли жира, фальсификация молока жирами немолочного происхождения, наличие крахмала, соды, пищевых добавок и органических кислот, не заявленных в составе продукта. Также в ряде продуктов обнаружили запрещенную микробную трансглютаминазу.

  • В конце февраля результаты проверки Северо-Западной испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» при Россельхознадзоре, а также данные реестра проверок Генпрокуратуры, показали, что у 14 производителей молочной продукции был обнаружен фальсификат. Продукция реализовывалась в магазинах «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О’КЕЙ», «Верный» и других.

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock / FOTOOM / Depositphotos

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

Материалы по теме