25% сливочного масла в России оказалось некачественным

По итогам лабораторных исследований за 2024 год 25% проверенного Россельхознадзором сливочного масла оказалось некачественным, в том числе фальсификатом, сообщили «Известиям» в федеральной службе. Кроме того, 13,09% проверенного молока и молочной продукции не соответствовали заявленному производителями составу.

Всего в ходе проверки было отобрано 10 тыс. образцов продукции, сообщили в ведомстве. Больше всего фальсификата (24,82% проб) было обнаружено в сливочном масле. У сыра фальсификат составил 16,18%, у творога — 14,40%, у сухого молока — 13,24%, а у сметаны — 11,22%.

Больше всего несоответствий составу продуктов было обнаружено у отечественных производителей: 15,37% из 8,6 тыс. проверенных образцов, отметили в Россельхознадзоре.

В ведомстве сообщили, что среди нарушений самыми частыми были: несоответствие массовой доли жира, фальсификация молока жирами немолочного происхождения, наличие крахмала, соды, пищевых добавок и органических кислот, не заявленных в составе продукта. Также в ряде продуктов обнаружили запрещенную микробную трансглютаминазу.

В конце февраля результаты проверки Северо-Западной испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» при Россельхознадзоре, а также данные реестра проверок Генпрокуратуры, показали, что у 14 производителей молочной продукции был обнаружен фальсификат. Продукция реализовывалась в магазинах «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О’КЕЙ», «Верный» и других.

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