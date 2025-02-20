ФАС проверит «Светофор» на нарушение закона о торговле

По словам Лисовского, «Светофор» заключает невыгодные для поставщиков договоры через свои логистические и распределительные центры (ЛРЦ). По сути, это договоры комиссии, которые позволяют не выкупать товары сразу, а по истечении срока годности в 30 дней утилизировать их за счет поставщиков, пишет «Коммерсантъ». Лисовский заявил, что это является нарушением статьи 9 федерального закона №381, который регулирует сферу торговли.

Не только контракты. Депутат также обратил внимание службы на то, что на полках магазинов «Светофора» появилась фальсифицированная продукция. 19 февраля Россельхознадзор сообщил, что выявил случаи фальсификации молочных и мясных продуктов в торговых точках «Светофора» в Белгородской, Владимирской, Липецкой, Московской, Мурманской областях и Пермском крае.

Реакция. В ФАС заявили «Коммерсанту», что получили письмо Лисовского и поручили территориальным органам провести соответствующие проверки. В ведомстве собираются выяснить, соблюдают ли ЛРЦ «Светофора» сроки оплаты товаров, запрет на возврат продукции со сроком годности до 30 дней и не навязывают ли условия о возврате товаров со сроком годности свыше 30 дней.

ФАС также проанализирует, соблюдают ли логистические центры запреты на возмещение поставщиками затрат на утилизацию или уничтожение непроданных товаров. В пресс-службе «Светофора» от комментариев отказались.

10 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Infoline-аналитики» сообщил, что по всей России массово закрываются магазины «Светофора» после получения исков от Роспотребнадзора, связанных с нарушениями санитарных норм. С декабря, уточняли в «Infoline-аналитике», компания закрыла свыше 200 точек.

17 февраля в «Светофоре» заявили о планах обратиться в суд. Компания собирается подать иск против своих конкурентов, которые, как утверждают в «Светофоре», распространяют недостоверную информацию о закрытии магазинов сети.

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