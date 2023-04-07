ФАС возбудила дело на «Аэрофлот» за недостоверную рекламу о бесплатном провозе лыж

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении авиакомпании «Аэрофлот» за недостоверную рекламу, говорится в сообщении антимонопольного регулятора.

ФАС отмечает, что «Аэрофлот» в бортовом журнале разместил рекламное сообщение, где утверждалось, что компания бесплатно перевозит лыжное или сноубордическое снаряжение для покупателей билетов на свои рейсы.

Между тем обратившийся в ФАС пассажир предоставил чеки и сообщил, что ему пришлось дважды оплатить стоимость провоза указанного снаряжения.

Если ведомство установит вину «Аэрофлота», то авиакомпании грозит ответственность в соответствии с законом о рекламе.

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