Сбербанк получил штраф за вводящую в заблуждение рекламу

Сбербанк получил штраф в размере 600 тыс. рублей за вводящую в заблуждение рекламу – банк указал привлекательную ставку по кредиту крупным шрифтом, а условия для ее получения – мелким, сообщили в ФАС. Ведомство признало такую рекламу нарушающей российское законодательство.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Сбербанк за нарушение рекламного законодательства. Сумма штрафа за административное правонарушение составила 600 тыс. рублей, говорится в сообщении ФАС.
В ведомстве отметили, что банк указал «привлекательную» ставку по кредиту крупным шрифтом, однако условия для получения этой ставки – мелким. При этом детали получения ставки находились в поясняющей сноске и показывались потребителю в течение «короткого времени», подчеркнули в ФАС.
Ранее при схожих обстоятельствах штраф от ФАС в размере 300 тыс. рублей получил банк «Открытие». Детали получения привлекательной ставки по кредиту были написаны в сноске мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение, пояснили в ведомстве.
Фото на обложке: Ilia Ulianov /
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