Путин подписал закон о регулировании рекомендательных алгоритмов. Нормы вступят в силу с 1 октября. Владельцев сайтов и сервисов, использующих рекомендательные алгоритмы, обяжут сообщать пользователям о методах сбора и анализа пользовательских данных.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании рекомендательных алгоритмов. Документ опубликован на портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.
Согласно новому закону, владельцы интернет-ресурсов будут обязаны сообщать пользователям о том, что они используют рекомендательные алгоритмы, а также оповещать их о методах сбора и анализа пользовательских данных, размещать информацию о правилах применения рекомендательных алгоритмов.
Все соответствующие закону требования устанавливает Роскомнадзор. Ведомство также получить право блокировать ресурсы, если те нарушат закон.
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о регулировании работы рекомендательных алгоритмов 20 июля.
Фото на обложке: antstang /
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