Госдума в первом чтении одобрила законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов

Госдума в первом чтении приняла законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов. Предполагается, что Роскомнадзор сможет блокировать использующие алгоритмы платформы в случае нарушения закона, например, если они не разместили правила их применения и не рассказали о методах сбора и анализа пользовательских данных.
Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов интернет-сервисов. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Законопроект предполагает, что владельцев сайтов и сервисов, использующих рекомендательные алгоритмы, обяжут сообщать пользователям о методах сбора и анализа пользовательских данных, размещать информацию о правилах применения рекомендательных алгоритмов.
В случае нарушения закона, Роскомнадзор сможет блокировать рекомендательные алгоритмы или ресурс, который их использует.
Автор инициативы, депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что ко второму чтению в законопроект будут внесены поправки. Если его примут, он вступит в силу 1 октября 2023 года.
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