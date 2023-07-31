Более 70% компаний допускают переход на российские системы хранения данных — опрос

Три четверти (74%) российских компаний настроены как на замену систем хранения данных (СХД), так и на расширение парка используемых систем из-за увеличения объемов хранимой информации. При этом 10% респондентов уже начали масштабировать свою IT-инфраструктуру за счет отечественных продуктов, показало исследование «К2Тех», результаты которого приводит Forbes.

Как следует из результатов опроса, 16% участников пока не готовы отказаться от решений, на которых была выстроена инфраструктура. Это продукты Dell EMC, Huawei, IBM, HPE, NetApp и Hitachi. Компании намерены использовать решения этих вендоров до окончания срока эксплуатации. Сервисную поддержку такие компании получают либо через IT-партнеров, либо сами ищут возможности для закупки запчастей.

Только 10% опрошенных уже приступили к масштабированию инфраструктуры на доступных в РФ аппаратных и программных продуктах.

«К2Тех» в вопросе об альтернативных СХД предлагал участникам несколько вариантов ответа. Так, 71% указали, что готовы рассмотреть СХД отечественных компаний, в том числе внесенные в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

61% набрал вариант с использованием параллельного импорта как альтернативы. 58% опрошенных заявили о своем интересе к азиатским вендорам, например, Maipu, Infortrend и QSAN.

Только российские СХД рассматривают 19% компаний, иностранные (через параллельный импорт) — 13%. При этом 16% компаний затрудняются в выборе между отечественными и азиатскими СХД.

По словам руководителя направления IT-инфраструктуры «К2Тех» Алексея Зотова, необходимость импортозаместить зарубежные компоненты на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) способствовала росту спроса на отечественные решения.

«Как следствие, заказчики стали предъявлять к отечественным производителям более высокие требования. Все эти факторы вкупе положительно повлияли как на функциональное развитие российских СХД, так и на уровень доверия к ним на рынке», — говорит эксперт.

При этом качество азиатских СХД Зотов оценивает выше, чем качество российских. Но компании не спешат с полноценному внедрению. Это связано с тем, что продукты азиатских производителей не состоят в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции, объясняет Зотов.

Также многие решения являются новыми длят российского IT-ландшафта, поэтому заказчики не торопятся их внедрять, пока не изучат, насколько они эффективны.

В исследовании «К2Тех» приняли участие 131 представитель компаний enterprise-сегмента из 18 отраслей экономики.

Весной прошлого года Владимир Путин подписал указ о запрете использования госорганами и госкомпаниями иностранного ПО. Они должны перейти на российские решения на объектах КИИ с 1 января 2025 года.

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