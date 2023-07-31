Владелец IKEA и ТРЦ «Мега» продал штаб-квартиру в России

Шведская Ingka Centres, которая владеет сетью IKEA и торгово-развлекательными центрами (ТРЦ) «Мега», продала свою штаб-квартиру — офисный комплекс «Химки бизнес-парк» на 42 тыс. кв. м., пишут «Ведомости».

Согласно данным СПАРК, 21 июня новым единственным владельцем ООО «Химки бизнес-парк» стала компания «КЛС-Химки». Продажу Ingka Centres подтверждают два консультанта на рынке, в самой компании на запрос не ответили, как и «КЛС-Химки».

«КЛС-Химки» владеют бизнесмены Григорий Саакян (99% долей) и Аркадий Даниелян (1%). Первый — бывший совладелец «Соверен банка», у которого в 2016 году Банк России отозвал лицензию. Сейчас он развивает онлайн-магазин Reyouza, где продаются одежда, товары для дома и косметика. Саакян также является гендиректором АО «Интерскол групп», которое владело крупным брендом по продаже электроинструментов «Интерскол».

Даниелян — совладелец компаний «А-финанс» и «А-базис», у обеих в профиле в СПАРК указан почтовый ящик с доменом автомобильного дилера Avilon.

«Химки бизнес-парк» построен в 2007–2008 гг. По данным одного из консультантов, что Ingka Centres хотела выручить за актив чуть менее 4 млрд рублей. Рыночную стоимость комплекса директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов оценивает примерно так же: в 4–4,2 млрд рублей. Партнер «Ricci | Офисы» Дмитрий Жидков считает, что стоимость 1 кв. м. здесь составляет порядка 150 тыс. рублей, или 6,3 млрд рублей за весь объект.

Ingka Group еще в марте 2022 года приостановила работу магазинов IKEA. После этого компания продала свои заводы в России для производства мебели и материалов. Сейчас предприятие рассматривает вариант продажи своих 14 торговых центров «Мега» в России.

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