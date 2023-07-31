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Японские фотоаппараты и брендовые солнцезащитные очки включили в список параллельного импорта

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Японские фотоаппараты, брендовые солнцезащитные очки, батарейки Duracell и запчасти для автомобилей Isuzu включили в список параллельного импорта. Обновленный перечень товаров 28 июля утвердил Минпромторг.

Японские фотоаппараты и брендовые солнцезащитные очки включили в список параллельного импорта

В список товаров для параллельного импорта включили японские фотоаппараты Sony, Fujifilm и Canon. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ с обновленным перечнем. 

Кроме того, в список попали брендовые солнцезащитные очки Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein, а также запчасти для японских автомобилей Isuzu и батарейки Duracell.

Обновленный перечень товаров для параллельного импорта 28 июля утвердил Минпромторг. В ведомстве тогда уточнили, что работа над списком продолжается, новый может появиться через два-три месяца.

Фото на обложке: Ardian Juliananda / Shutterstock

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