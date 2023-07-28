Минпромторг утвердил обновленный перечень товаров параллельного импорта

Минпромторг утвердил изменения в перечень продукции, разрешенной для параллельного импорта в Россию. Список в скором времени направят на утверждении в Минюст. Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель министра промышленности Василий Осьмаков.
Работа над перечнем для параллельного импорта продолжается. Новый может появиться уже через два-три месяца, отметил Василий Осьмаков.
- В последнее время вопрос параллельного импорта активно обсуждался на различных уровнях. В частности, Минпромторг планировал ограничить параллельный импорт для 20 иностранных брендов вычислительной техники. При этом ФАС призвала распространить параллельный импорт на все категории товаров, что было признано законным в России в июне 2022 года.
- А Минпромторг планировал на год продлить программу параллельного импорта, что было заявлено главой ведомства Денисом Мантуровым. В то же время, российские производители электроники попросили ограничить параллельный импорт серверов и СХД, что обсуждалось с Минцифрой и Минпромторгом.
- Параллельный импорт также планировали вывести из-под двойного налогообложения, а бизнес попросил продлить параллельный импорт до 2023 года.
Фото на обложке: Unsplash
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