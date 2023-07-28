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Минпромторг утвердил обновленный перечень товаров параллельного импорта

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минпромторг утвердил изменения в перечень продукции, разрешенной для параллельного импорта в Россию. Список в скором времени направят на утверждении в Минюст. Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель министра промышленности Василий Осьмаков.

Минпромторг утвердил обновленный перечень товаров параллельного импорта

Работа над перечнем для параллельного импорта продолжается. Новый может появиться уже через два-три месяца, отметил Василий Осьмаков.

Фото на обложке: Unsplash

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