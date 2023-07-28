Минпромторг утвердил изменения в перечень продукции, разрешенной для параллельного импорта в Россию. Список в скором времени направят на утверждении в Минюст. Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель министра промышленности Василий Осьмаков.

Минпромторг утвердил обновленный перечень товаров параллельного импорта