Бизнес попросил продлить параллельный импорт до 2023 года

Ассоциация компаний интернет-торговли предложила Минпромторгу продлить действие параллельного импорта до 2023 года. Иначе компании могут столкнуться с нехваткой товаров в части категорий.

Параллельный импорт защищен: компании закупают подлинную, оригинальную продукцию. Она проходит все обязательные контрольные проверки и таможенные процедуры, рассказал «Известиям» глава ассоциации Артем Соколов.

При его отмене исчезнут прозрачные и понятные условия ввоза оригинальной продукции. Россияне в большинстве случаев получат контрафакт причем за очень большие деньги, так как правила ввоза оригинальных товаров исчезнут.

В ФАС сообщили, что продлить «серый» импорт в России можно по решению правительства.

В середине августа ритейлеры попросили легализовать параллельный импорт алкоголя, включая бренды Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel`s, Hennessy.

За первые шесть месяцев ввоз всех крепких напитков сократился практически на 35%, до 32,65 млн л, а виски — почти на 50%, до 11,8 млн л.

«Серый» импорт поможет сохранить ассортимент, повысит уровень собираемости налогов и акцизов, а также сможет предотвратить рост доли нелегальной продукции.

Фото на обложке: Unsplash