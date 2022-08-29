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Бизнес попросил продлить параллельный импорт до 2023 года

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ассоциация компаний интернет-торговли предложила Минпромторгу продлить действие параллельного импорта до 2023 года. Иначе компании могут столкнуться с нехваткой товаров в части категорий.

Бизнес попросил продлить параллельный импорт до 2023 года

Параллельный импорт защищен: компании закупают подлинную, оригинальную продукцию. Она проходит все обязательные контрольные проверки и таможенные процедуры, рассказал «Известиям» глава ассоциации Артем Соколов.

При его отмене исчезнут прозрачные и понятные условия ввоза оригинальной продукции. Россияне в большинстве случаев получат контрафакт причем за очень большие деньги, так как правила ввоза оригинальных товаров исчезнут.

В ФАС сообщили, что продлить «серый» импорт в России можно по решению правительства.

В середине августа ритейлеры попросили легализовать параллельный импорт алкоголя, включая бренды Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel`s, Hennessy.

За первые шесть месяцев ввоз всех крепких напитков сократился практически на 35%, до 32,65 млн л, а виски — почти на 50%, до 11,8 млн л.

«Серый» импорт поможет сохранить ассортимент, повысит уровень собираемости налогов и акцизов, а также сможет предотвратить рост доли нелегальной продукции.

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Фото на обложке: Unsplash

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