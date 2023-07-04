Российские производители электроники попросили ограничить параллельный импорт серверов и СХД

Минпромторг, Минцифры и российские производители электроники обсуждают новые механизмы ограничения ее параллельного импорта. Среди предложений — запретить ввоз любых серверов и систем хранения данных (СДХ), не ограничивая импорт их составляющих: плат, процессоров и т. д.

Таким образом компании надеются сохранить поставщиков и в тоже рвемя получить гарантии спроса под инвестиции в новые производства, пишет «Коммерсантъ».

«Сбер» намерен потратить $158 млн на серверы и СХД Huawei, Dell и NetApp. Крупные потребители стремятся до последнего работать с оборудованием, на котором изначально выстроили свою IT-инфраструктуру.

Заказчики уверены, что техника высокого уровня в России все равно выпускаться не будет и в отношении нее схема в конечном итоге сведется к «переклейке шильдиков».

С января доля затрат на российские продукты от общих инвестиций компаний и госорганов в IT составила 53%. Годом ранее речь шла только о 45%. В госсекторе импортозамещение идет быстрее, чем у предпринимателей.

Российских ритейлеров могут обязать предустанавливать отечественные операционные системы (ОС) на поставляемые в РФ компьютеры и ноутбуки. Соответствующий документ разрабатывает сейчас Минцифры. Ритейлеры предупредили, что трудозатраты продавцов скажутся на цене устройств для потребителя.

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