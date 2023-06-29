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Расходы бизнеса и госсектора на импортозамещение ПО составили 53%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Расходы бизнеса и госорганов с января 2023 года на импортозамещение IT составили 53%. Годом ранее речь шла только о 45%. В госсекторе импортозамещение идет быстрее, чем у предпринимателей, узнал «Коммерсантъ».

Расходы бизнеса и госсектора на импортозамещение ПО составили 53%

Эксперты говорят, что сейчас в России сформировался «гибридный подход», когда заказчики и поддерживают иностранные решения, и закупают российские.

Переходу на отечественные IT-системы препятствуют долгие сроки поставок: по словам заказчиков и разработчиков, речь может идти об ожидании в течение года.

  • Российских ритейлеров могут обязать предустанавливать отечественные операционные системы (ОС) на поставляемые в РФ компьютеры и ноутбуки. Соответствующий документ разрабатывает сейчас Минцифры. Ритейлеры предупредили, что трудозатраты продавцов скажутся на цене устройств для потребителя.

Фото на обложке: Unsplash

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