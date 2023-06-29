Расходы бизнеса и госорганов с января 2023 года на импортозамещение IT составили 53%. Годом ранее речь шла только о 45%. В госсекторе импортозамещение идет быстрее, чем у предпринимателей, узнал «Коммерсантъ».

Расходы бизнеса и госсектора на импортозамещение ПО составили 53%