Расходы бизнеса и госсектора на импортозамещение ПО составили 53%

Расходы бизнеса и госорганов с января 2023 года на импортозамещение IT составили 53%. Годом ранее речь шла только о 45%. В госсекторе импортозамещение идет быстрее, чем у предпринимателей, узнал «Коммерсантъ».
Эксперты говорят, что сейчас в России сформировался «гибридный подход», когда заказчики и поддерживают иностранные решения, и закупают российские.
Переходу на отечественные IT-системы препятствуют долгие сроки поставок: по словам заказчиков и разработчиков, речь может идти об ожидании в течение года.
- Российских ритейлеров могут обязать предустанавливать отечественные операционные системы (ОС) на поставляемые в РФ компьютеры и ноутбуки. Соответствующий документ разрабатывает сейчас Минцифры. Ритейлеры предупредили, что трудозатраты продавцов скажутся на цене устройств для потребителя.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии июня в стартапах
- 2 Налогообложение в Грузии: сколько платят физические лица, инвесторы и предприниматели
- 3 Как школьнику создать IT-портфолио
- 4 «Ликбез» для клиента: зачем и чему обучать заказчиков
- 5 Нужно понравиться маме, или Чего ждать от найма ИТ-персонала в Индии
ВОЗМОЖНОСТИ
30 июня 2023
30 июня 2023
30 июня 2023