И Ричарду Брэнсону позвонят: $3,5 млн инвестиций уже привлек инкубатор микробизнесов с основателем из России

Упростить e-commerce до нажатия кнопки — примерно так звучит цель Wonder Family. Стартап с российскими корнями и штабом в США поднял $3,5 млн при оценке в $25 млн. Деньги пойдут на нейросеть «Стив» — она должна запускать товары на маркетплейсах без участия человека.

Кто уже вложился

Раунд возглавил американский фонд Unlock Venture Partners, в портфеле которого — компании из экосистем Amazon, Walmart и OpenAI. Об этом сообщил инвестор Максим Спиридонов в своём Telegram-канале.

«Wonder Family сейчас обсуждает сотрудничество с сэром Брэнсоном», — писал Спиридонов 30 июня.

Полтора года назад стартап закрыл сид-раунд на $500 тыс. В числе инвесторов:

Роман Белодед — партнёр Yellowrocks

Леонид Гольдорт — основатель СДЭК

Никита Андросов — Ingate



Следующий шаг — $15 млн и Брэнсон

Wonder Family рассчитывает выйти на $5 млн выручки уже в 2025 году. А дальше — поднять ещё $15 млн и привлечь в проект Ричарда Брэнсона. По словам команды, переговоры идут.



ИИ теперь сам открывает бизнесы: нейросеть выводит товары без участия человека

Нейросеть «Стив» обучается на реальных данных продаж и должна автономно выводить товары на маркетплейсы. Цель — 10 000 новых SKU за пять лет. То есть по сути: роботы теперь запускают микробизнесы сами.

Что ждет рынок

ИИ выходит в маркетплейсы — не с болтовнёй, а с товарами. Стартап обещает автоматизировать запуск микробизнесов на Wildberries, Ozon и их западных аналогах. Если получится — логистика и карточки товаров скоро станут зоной ответственности нейросетей, а не фрилансеров и поставщиков.

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