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Ритейлеров могут обязать предустанавливать российские ОС на импортные компьютеры

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российских ритейлеров могут обязать предустанавливать отечественные операционные системы (ОС) на поставляемые в РФ компьютеры и ноутбуки. Соответствующий документ разрабатывает сейчас Минцифры. Регулирование может быть внесено в правительство в этом квартале, узнал «Коммерсантъ».

Ритейлеров могут обязать предустанавливать российские ОС на импортные компьютеры

У продавцов техники в России нет таких полномочий, сказал руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин. При изменении регулирования ритейлер будет обязан заняться предустановкой российского ПО под угрозой изъятия товара.

Председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов добавил, что инициатива об обязательной предустановке российской ОС на ноутбуки и ПК поможет избежать нелегальных поставок ОС Windows от Microsoft, которая в том числе не получает обновлений безопасности.

 Ритейлеры предупредили, что трудозатраты продавцов скажутся на цене устройств для потребителя.

  • Продажи ноутбуков и персональных компьютеров в денежном выражении рухнули в первом квартале на 30%. Ритейлеры объяснили ситуацию увеличением предложения от российских и китайских производителей, продукция которых дешевле западных аналогов.

Фото на обложке: OlegRi / Shutterstock

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