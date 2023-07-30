В «Пятерочке» в Санкт-Петербурге возобновили продажу алкоголя

В магазинах «Пятерочка» в Санкт-Петербурге возобновлена продажа алкогольной продукции. Ранее лицензия торговой сети на продажу алкоголя была приостановлена из-за нарушения трехлетней давности.

В пресс-службе X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») сообщили, что алкоголь вновь продается во всех 429 магазинах в Санкт-Петербурге. Лицензия на его продажу была восстановлена.

На этой неделе лицензия «Пятерочки» на продажу алкоголя в Петербурге была приостановлена. Причиной стало нарушение, совершенное три года назад: в одном из магазинов сети продали алкоголь несовершеннолетнему.

По информации пресс-службы X5 Group, компания уже выплатила штраф по этому делу.