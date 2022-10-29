Пока большинство мировых СМИ пестрят заголовками новостей про Twitter, дочерняя структура «Росатома» выиграла тендер на поставку сырья для АЭС Бразилии, гендиректор «Москвича» рассказывает о планах компании, а по всей России растет спрос на мебель. RB продолжает следить за ключевыми информационными поводами в сфере предпринимательства.

Новости про Twitter и «Москвич», рост спроса на мебель, «Росатом» и Бразилия: главное для бизнеса 29 октября