Новости про Twitter и «Москвич», рост спроса на мебель, «Росатом» и Бразилия: главное для бизнеса 29 октября

Пока большинство мировых СМИ пестрят заголовками новостей про Twitter, дочерняя структура «Росатома» выиграла тендер на поставку сырья для АЭС Бразилии, гендиректор «Москвича» рассказывает о планах компании, а по всей России растет спрос на мебель. RB продолжает следить за ключевыми информационными поводами в сфере предпринимательства.
- Главный конкурент Tesla американский автогигант General Motors на фоне новостей о покупке соцсети миллиардером приостановил публикацию рекламы в Twitter.
- Также в соцсети появится совет по модерации контента, а Илон Маск обещает «освободить из тюрьмы Twitter» аккаунты, заблокированные по сомнительным причинам.
- В ЦБ РФ заявили, что частичная мобилизация, несмотря на кратковременный дезинфляционный эффект, в итоге может привести к росту инфляции из-за спада на рынке труда и снижения потребительского спроса.
- Дочерняя структура «Росатома» выиграла тендер на поставку для Бразилии сырья для производства тепловыделяющих элементов для АЭС. Участвовать в строительстве энергоблоков будет немецкий филиал компании.
- Гендиректор «Москвича» Дмитрий Пронин заявил, что «чудес не бывает» и сразу начать собственную сборку автомобилей с нуля нереально, поэтому сначала завод будет осуществлять крупноузловую сборку машин вместе с «восточным партнером» («Москва 24»).
- Спрос на мебель в среднем по России вырос в октябре на 60%.
Фото на обложке: Edgar Moran / Unsplash
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