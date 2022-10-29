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Новости про Twitter и «Москвич», рост спроса на мебель, «Росатом» и Бразилия: главное для бизнеса 29 октября

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Пока большинство мировых СМИ пестрят заголовками новостей про Twitter, дочерняя структура «Росатома» выиграла тендер на поставку сырья для АЭС Бразилии, гендиректор «Москвича» рассказывает о планах компании, а по всей России растет спрос на мебель. RB продолжает следить за ключевыми информационными поводами в сфере предпринимательства.

Новости про Twitter и «Москвич», рост спроса на мебель, «Росатом» и Бразилия: главное для бизнеса 29 октября
  • Главный конкурент Tesla американский автогигант General Motors на фоне новостей о покупке соцсети миллиардером приостановил публикацию рекламы в Twitter.
  • Также в соцсети появится совет по модерации контента, а Илон Маск обещает «освободить из тюрьмы Twitter» аккаунты, заблокированные по сомнительным причинам.
  • В ЦБ РФ заявили, что частичная мобилизация, несмотря на кратковременный дезинфляционный эффект, в итоге может привести к росту инфляции из-за спада на рынке труда и снижения потребительского спроса. 
  • Дочерняя структура «Росатома» выиграла тендер на поставку для Бразилии сырья для производства тепловыделяющих элементов для АЭС. Участвовать в строительстве энергоблоков будет немецкий филиал компании.
  • Гендиректор «Москвича» Дмитрий Пронин заявил, что «чудес не бывает» и сразу начать собственную сборку автомобилей с нуля нереально, поэтому сначала завод будет осуществлять крупноузловую сборку машин вместе с «восточным партнером» («Москва 24»).
  • Спрос на мебель в среднем по России вырос в октябре на 60%.

 Фото на обложке: Edgar Moran / Unsplash

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