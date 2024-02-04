«2ГИС» первым среди российских компаний выпустил приложение для Apple Vision Pro

Картографический сервис «2ГИС» стал первой российской компанией, выпустившей приложение для очков дополненной реальности Apple Vision Pro. Продажи 2GIS Immersive стартовали в магазине приложений гарнитуры 2 февраля, сообщает пресс-служба «2ГИС».
2GIS Immersive дает пользователю возможность рассматривать и перетаскивать в пространстве 3D-модели зданий, а также содержит информацию об этих объектах. В настоящий момент приложение содержит «сотни» моделей зданий таких как Московский Кремль, здание МГУ и Казанский собор в Санкт-Петербурге.
Как рассказал руководитель направления продуктов для пользователей «2ГИС» Александр Сырков, 2GIS Immersive — пилотное приложение, которое инженеры компании разработали «в короткие сроки».
Топ-менеджер уточнил, что к моменту старта продаж Vision OS было одобрено всего 600 программ, среди которых — разработка «2ГИС». По ссылке из 2GIS Immersive можно перейти к основному картографическому приложению «2ГИС», которое также доступно для Vision Pro.
Фото на обложке: пресс-служба «2ГИС»
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