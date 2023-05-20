Картографический сервис 2ГИС удалили из Google Play

Картографический сервис 2ГИС стал недоступен в магазине приложений Google Play. Уже установленные приложения на Android продолжают работать, данные будут обновляться ежедневно.

Приложение можно скачать «бесплатно и безопасно» с официального сайта сервиса и с Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, RuStore и других магазинов приложений.

.Удаление, вероятнее всего, связано с санкциями против «Сбера», который является основным владельцем 2ГИС и чьи ключевые приложения («Сбербанк Онлайн», «СберБизнес», «СберИнвестор X» и др.) пропали из App Store и Google Play сразу после введения ограничительных мер.

В сентябре 2022 года сервис удалили из App Store в сентябре 2022 года, но в апреле 2023 года приложение вновь стало доступно для скачивания из магазина приложений Apple.

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