«2ГИС» подал второй иск к Google и ее дочерней компании в России. Суть иска неизвестна, но в ранее поданном иске «2ГИС» требовал вернуть приложение сервиса в Google Play – суд его удовлетворил.

«2ГИС» подал второй иск к Google и ее дочерней компании