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«2ГИС» подал второй иск к Google и ее дочерней компании

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«2ГИС» подал второй иск к Google и ее дочерней компании в России. Суть иска неизвестна, но в ранее поданном иске «2ГИС» требовал вернуть приложение сервиса в Google Play – суд его удовлетворил.

«2ГИС» подал второй иск к Google и ее дочерней компании

Картографический сервис «2ГИС» подал судебный иск к Google LLC, Google Commerce Limited и ООО «Гугл» (признано банкротом). Об этом сообщил ТАСС.

Суть иска неизвестна. По запросу RB.RU в пресс-службе «2ГИС» его не прокомментировали.

Ранее «2ГИС» подал к этим же компаниям иск о признании недействительным отказ Google в распространении приложения «2ГИС» и требованием восстановить аккаунт компании. Этот иск суд удовлетворил и обязал Google вернуть в Google Play приложение сервиса. 

Приложение сервиса «2ГИС» удалили из Google Play в мае 2023 года. Сообщалось, что удаление, вероятнее всего, связано с санкциями против «Сбера», который является основным владельцем «2ГИС».

Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock

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