На картах «2ГИС» появились объявления о продаже и аренде квартир

«2ГИС» добавил на карты городов слой с предложениями недвижимости от «Циан», «ДомКлик» и N1, сообщили RB.ru в пресс-службе компании. Объявления доступны в онлайн-версии сервиса.

Каждый третий многоквартирный жилой дом в России имеет хотя бы одно объявление о продаже или аренде, всего таких предложений около миллиона. Количество поставщиков объявлений будет увеличиваться, уточнили в «2ГИС».

Сейчас база сервиса включает детальные карты для 670 городов России. Она также содержит 574 тысяч отзывов и почти 3 млн фотографий жилых домов, из них 39 тысяч изображений и 7,6 тысяч отзывов пользователей касаются новостроек. Представители «2ГИС» рассчитывают, что такие данные помогут при выборе недвижимости.

«Упоминание об удобной транспортной развязке можно найти едва ли не в половине всех объявлений о продаже квартир. В “2ГИС” это можно проверить: найти на карте ближайшие остановки, замерить расстояние до них, оценить уровень пробок в часы пик и узнать расписание общественного транспорта», — пояснил менеджер продукта Иван Шишкин.

Ранее основатель сервиса управления недвижимостью в аренде «Трастрент» Дмитрий Сидоркин оценил рынок аренды квартир и рассказал о том, чего от него ожидать в будущем.

Фото: graja / Shutterstock