Рынок аренды квартир: что произошло в 2020 и чего ожидать в будущем

Дмитрий Сидоркин, основатель сервиса управления недвижимостью в аренде «Трастрент» , следит за происходящим на рынке недвижимости и раз в год делится наблюдениями.

Бизнес

«ПИК-Аренда» экспериментировала и начала масштабироваться

Показатели

В Москве и Санкт-Петербурге через сервис ежемесячно сдается до двух тыс. квартир. За два года в основном в Москве и частично в Санкт-Петербурге сервис сдал 40 тыс. квартир.

В феврале запустили приложение подбора жилья по механике Tinder. На конец 2020 оба приложения отсутствуют в сторах.

В апреле анонсировали запуск услуги «ПИК-Аренда плюс» для автоматической регистрации собственников как самозанятых и генерацию чеков за 2% в месяц от суммы аренды. Зарегистрированы как партнер налоговой в приложении «Мой налог». На основном сайте ничего нет.

В августе запустились в Санкт-Петербурге с отличными условиями от московских: помимо комиссии 50% для жильцов, появилась комиссия 30% для собственников.

В ноябре запустились в Татарстане. Для собственников квартир услуги бесплатны, для жильцов по желанию ежемесячно 5% за отсутствие депозита и разовая комиссия 50% при заселении.

В ноябре запустились в Нижнем Новгороде и в Воронеже.

«Циан» растет и развивает начатое в 2019 направление для работы без посредников

Развивает сдай/сними

Проверяют и страхуют, показы не проводят. Для жильцов услуга стоит: 15% разовая комиссия и 990 рублей в месяц на протяжении всего срока проживания.

Хвалят сдачу квартиры с уплатой налогов на самозанятости, в партнерах налоговой не числятся, зато есть банк-партнер «Банк 131» и страховой партнер «Манго Страхование».

В конце 2020 купили N1.RU

Подписано соглашение о приобретении одного из лидирующих региональных порталов-классифайдов по недвижимости — N1.ru.

Готовится к IPO

Выход на американскую биржу может состояться в 2022 году, и компания уже начала подготовку.

«Яндекс» с декабря начал тестировать сервис аренды со страховкой

Размер разовой комиссии — 50% от арендного платежа и ежемесячно плавающая стоимость 6–7% от арендного платежа (считается по формуле, описанной в оферте).

«Локалс» тестирует сервис со страховкой

Предлагают три тарифа:

Мини. Разовая комиссия с арендатора — 19 900 руб. И ежемесячный платеж — 250 руб. Стандарт. Разовая комиссия с арендатора — 9 900 руб. И ежемесячный платеж — 990 руб. Премиум. Разовой комиссии нет, ежемесячный платеж — 1 990 руб.

Государство

Министерство строительства и «Дом.рф» легализуют рынок аренды жилья

Первое упоминание о платформе-агрегаторе появилось в январе 2020 года. Тогда публикация законопроекта планировалась на конец 2020 года, и запуск платформы в 2021 году.

В январе 2021 года публикация законопроекта была перенесена на конец 2021 года, а запуск агрегатора, вероятно, на 2022 год.

По ожиданиям правительства новая платформа будет ежегодно пополнять бюджет страны на 200 млрд рублей. Составить впечатление о платформе можно уже сейчас по упоминаниям в публикациях.

Какой она может быть:

витрина объявлений, на которой помимо прямых собственников смогут размещать информацию об объектах агрегаторы и брокеры;

оформление временной регистрации;

оплата коммунальных услуг;

оплата налогов;

заключение договора;

связь с Росреестром.

Чтобы все сработало и собственники оформляли аренду недвижимости официально, возможно, будут действовать три силы:

Создадут благоприятный налоговый режим и дадут налоговые льготы. Например, чем дольше гражданин использует платформу для заключения сделок, тем меньше его налоговая ставка. Введут ответственность в административный Кодекс РФ. Создадут механизм выявления собственников жилья, которые не платят налоги: живут ли собственники нескольких квартир в них или нет, зарегистрирован ли временно кто-то в этих квартирах или нет.

Минфин предложил ЦБ и ФНС обменяются тайнами

Для борьбы с укрытием от налогов планируется наладить обмен данными юридических лиц между налоговой службой и Центральным банком. Министерство финансов опубликовало документ, подробно описывающий обмен банковской и налоговой тайнами.

Доступ к данным об операциях физических лиц пока не предусмотрен.

«Авито», «Циан» и «Авто.ру» могут подключить к «Госуслугам»

Минцифры предлагает крупнейшим порталам-агрегаторам присоединиться к ЕСИА «Госуслуг». «Циан» и «Авито» приняли предложение. На декабрь 2020 года способа авторизации по ЕСИА ни у кого нет.

Собирать информацию о продавцах и покупателях правительство пока не планирует. Однако, по мнению экспертов, в будущем эти данные могут заинтересовать многие ведомства.

Росреестр борется с перепродажей

Росреестр запретит создавать сайты-двойники, а также будет блокировать перепродажу сведений ЕГРН. При этом руководитель ведомства заверил, что данные будут доступны к использованию для разработки аналитических инструментов и продолжат применяться в интересах людей.

Росреестр переходит на «цифру»

Ежегодно Росреестр оказывается 35 млн услуг. Через ведомство проходит около 90 млн запросов в год о предоставлении данных ЕГРН.

В связи с этим к 2023 году эти услуги будут переведены на портал «Госуслуги». Передачу и обработку сведений планируют осуществлять с помощью национальной системы управления данными.

По прогнозам, 96% опций Росреестра будут выполняться в электронном пространстве.

Будет создана единая база данных граждан под управлением ФНС

Сведения о каждом россиянине внесут в отдельный регистр.

В регистре будут собраны Ф.И.О., дата и место рождения, пол, гражданство, СНИЛС, ИНН, семейное положение, сведения о выданных паспортах, образовании, регистрации индивидуального предпринимателя, воинской обязанности и пр.

С помощью этой информации станет возможным рассчитывать доходы граждан и их семей.

По словам главы ФНС, с введением нового ресурса будет проще осуществлять контроль и тем самым оказывать содействие правительству и президенту в случае необходимости.

Персональные данные москвичей соберут в единую систему

В январе 2021 в правительстве Москвы объявили о создании системы хранения сведений о жителях города. Планируют затратить на эту инициативу 185 млн рублей.

Новая база данных будет содержать подробную информацию о документах москвичей, доходах, месте жительства, семье, успеваемости школьников и даже сведения о питомцах.

Государство семимильными шагами оцифровывается, и, хоть с задержками на годы, но дело свое сделает. Кризис только ускорил изменения. Укрыться от неуплаты налогов скоро будет практически невозможно.

Бизнес делает одно и то же, к сожалению, а все значимые экспериментальные сервисы по аренде имущества работают с прекрасными «Манго Страхованием».

Обеление рынка принесет повышение цен на аренду. Собственники привыкли к определенному уровню дохода с квартир и с учетом регулярного роста стоимости услуг ЖКХ лишаться ещё 4% не захотят.

Платить за цивилизованные арендные отношения будут арендаторы, кто больше всех и жаловался.

Фото на обложке: inxti/Shutterstock.com