«Скидка за лайк — это не халява». Как выпускник МГУ развивает приложение LikePay в Японии

Игорь рассказал Rusbase, как отличный, но дорогой сервис натолкнул его на идею стартапа, почему японцы не постят селфи, а только еду и красивые локации, и как это помогает команде развивать LikePay.

Выпускник МГУ Игорь Ворошилов еще на первых курсах так влюбился в Японию, что ездил туда по обмену и учился в местном университете. Сейчас ему 25 лет, он живет в Японии и развивает там свой стартап LikePay. Пользователи выкладывают через приложение фото заведения в свои соцсети и получают скидку за посты и лайки. Пока у стартапа 37 подключенных партнеров, 2500 скачиваний и работает оно только в Японии.

— Как ты оказался в Японии?

— Я родился в Брянской области, 11 лет жил в Таганроге. Старшую школу окончил в Петербурге, а затем учился в МГУ на факультете глобальных процессов. У нас по программе было два иностранных языка — я выбрал японский. Постепенно мне становилось все интереснее узнавать Японию: в 2012 году у нас проходил русско-японский студенческий форум, я ходил на встречи в комьюнити и там хорошо изучил язык.

В 2015 году я съездил в Токио на пять месяцев — учился по обмену в университете София. Эти полгода были самыми счастливыми в моей жизни: я тусил, учился, подрабатывал, занимался в университетской секции по яхтингу. Мне очень понравилось в этой стране, поэтому я подал документы на магистратуру в Токийский университет, откуда выпустился год назад.

— Чем отличается обучение в японском вузе от МГУ?

— МГУ и Токийский университет считаются топовыми для своих стран, но развиличий довольно много. В Японии было больше практических предметов. Студентам дают конкретные задачи, которые они должны решить. Например, в рамках дизайн-студии надо было создать удобное паблик-место. Ты создаешь реальную модель, описываешь работу, ее взаимодействие с инфраструктурой. При этом мы делали свой ресерч. В Японии ты можешь сам выбрать нужные предметы и составить индивидуальный курс. У меня получилось так, что я в первый год набрал по максимум пар, а во второй ходил только на заседания лаборатории, где мы обсуждали исследования каждого студента и лаборатории в целом. И там нет такого понятия как «автомат» за оценку: чтобы получить ее, нужно сдавать работу или исследование.

Еще в МГУ у студентов нет отдельного закрепленного места для работы. В Токийском университете была специальная комната с персональным пространством, где можно поработать и оставить свои вещи.

Команда проекта

Как хорошее обслуживание мотивировало меня привести новых клиентов

— Как появилась идея LikePay?

— Она появилась несколько лет назад. Раньше я очень не любил стричься — каждый раз менял специалиста, потому что прически получались ужасными. Однажды я гулял по очень оживленному перекрестку на станции Сибуя в Токио, захотел постричься и зашел в первую попавшуюся парикмахерскую, которую нашел через Google Maps. Меня наконец-то подстригли очень классно. Но стоило все это шесть тысяч йен — по курсу на 2018 год это примерно 3,5 тысячи рублей. Очень дорого! Я раздумывал, идти туда еще раз или нет.

В Японии высокий уровень обслуживания: клиент для них — Бог. Там шикарный сервис. Мне даже отправили домой открытку с приглашением прийти еще раз.

В итоге я советовал этот салон всем своим друзьям — просто хотел поделиться классным местом. Туда пришло человек 12 моих друзей и их друзей. За это мне потом дали скидку. И сделали даже специальную «Скидку Игоря»: мои друзья получали 50% на первую стрижку. Это навело меня на мысль, что небольшие заведения могут привлекать клиентов, не тратя деньги на рекламу, а через сарафанное радио.



Вид на Токио из окна коворкинга, где работают ребята

«В Японии не принято постить себя»

— Ты рассказывал, что в Японии другая культура постов в соцсетях...

— Да. Там Instagram — лидирующая соцсеть. В Японии не принято постить селфи или себя — вас неправильно поймут. Но они активно выкладывают в соцсети еду, красивый маникюр, покупки. Еда — особый фетиш. Японцы могут специально поехать в какой-то регион за 100-200 км, чтобы поесть определенный вид лапши в определенной забегаловке.

Благодаря этому Instagram — популярная площадка для заработка. Там даже есть агентства, которые или находят тебе рекламодателей, или выращивают блогеров с нуля. Количество фолловеров умножается на минимум одну йену. Агентства берут процент и умножают на 5-8 йен: так что если у тебя 10 тысяч фолловеров, за один пост ты можешь получить $500-800.

Самые популярные рекламодатели — салоны, рестораны, косметика. Например, массивную инфлюенсер-кампанию в Instagram делала Nivea. Боюсь представить, сколько это стоило, потому что пост с фотографией шампуня был у каждого блогера.

То, что люди постят не себя, а продукты, — реклама для малого бизнеса, который не может платить большие суммы инфлюенсерам и не использует это, потому что часто люди делают фото как попало, забывая про локацию, хэштэг и прочее.



Многие магазины, рестораны дают скидки за пост. Но человек постит прямо в момент, рандомно, допустим, фотографию меню на столе. Это не всегда креативное и классное фото. Он получает подарок и удаляет пост, потому что фотография некрасивая. Получается, компания тратит деньги, не получая ничего взамен.

Когда я еще жил в России, то видел стартап , который давал скидку за лайки. Но какого-то прогресса у них не было — даже не знаю, что с ним сейчас. Наверное, не выстрелил. В Японии у меня сложилась картина решения. LikePay — это отдельное приложение, которое можно синхронизировать со своими соцсетями. Смысл в том, что ты делаешь пост, собираешь лайки и получаешь за определенное количество лайков скидку.



Как выглядит LikePay: профиль юзера, примеры постов из магазина, как отображается список магазинов в ленте (слева направо)

Как работает LikePay

Это одно приложение как для юзеров, так и для бизнес-партнеров. Юзер входит в него через Instagram или Twitter и может найти по геолокации, хэштегу или ленте место, где ему предоставят скидку. На странице места он находит условия для публикации поста: корректный хэштэг, подпись и т.д. Юзер получает лайки и приходит туда, показывает на кассе пост, вводит в специальном окне количество лайков и сумму чека — приложение автоматически показывает скидку. Максимальную скидку для клиента каждый магазин устанавливает сам, но пока она не больше 10%.

— Сколько человек в вашей команде?

— Стартап мы начинали с моим братом Сергеем. Я описал ему свои идею в Whatsapp, ему она понравилось, и он предложил взяться за разработку. Мы сразу разделили обязанности: он программирует, а я отвечают за все остальное. Поэтому разработка стоила нам ноль рублей — Сергей делал MVP в свободное время.

От идеи до прототипа прошло пару месяцев. Одновременно с разработкой второй версии и мобильного приложения начали искать инвесторов. За это время к нам присоединилась Ариса — она учила русский и стажировалась по обмену в Москве. Мы познакомились с ней в комьюнити. Сейчас она совмещает работу в стартапе и в другой компании. Еще в команде два человека, которые занимаются разработкой бэкенда, управлением и продажами. Пока мы работаем только на японском рынке.



Как выглядит LikePay: магазины на карте, список транзакций (слева направо)

«Японцы говорят, что это прикольно»

— Тебе сложно привлекать партнеров, потому что ты не местный?

— На данный момент у нас подключено 37 партнеров. Я не чувствую к себе особого отношения из-за того, что я иностранец. Компании узнают об этом, только когда я сам прихожу к ним. Бывает, что мне сложно даются коммуникации, так как я не носитель языка. Там есть свой формат переписки, возможно, я где-то делаю ошибку, но в Японии в целом не очень хорошо отвечают по почте.

Мы сами и ищем партнеров, и обрабатываем входящие заявки от рекламы. Но сейчас больше сфокусированы на привлечении пользователей. Всего у нас 2500 загрузок приложения, а 360 человек пользуются очень активно.

У нас есть козыри по сравнению с соцсетями. В Японии есть такое понятие как «инстабаэ»: красивое место, фото в котором точно наберет много лайков. Некоторые люди ходят в определенные кафе и заказывают блюда только ради фото. В нашем приложении легко найти классные места по хэштегу и геолокации. Или можно просмотреть ленту с фото, где четко прописана информация, благодаря которой можно легко найти это место или товар.

Нам говорят, что скидка за лайки — это прикольно. При этом это не халява. Ты же заработал эту скидку: придумал концепцию фото, выложил его, собрал лайки.



— Вы развиваетесь на свои деньги?



— У нас было несколько этапов получения финансирования: японские инвесторы вложили в нас $240 тысяч, которые пошли на разработку. Причем, один ангел ушел с постоянной работы и устроился к нам в стартап — настолько ему нравится идея.

Коронавирус испортил планы: мы как раз в марте начали расти, затем ввели ЧС и все закрылось. Следующие инвестиции планируем направлять на промоушн. Стартап развивается за счет комиссии от сделки: нам отправляется 3% от суммы чека.



— Расскажи про экосистему для стартапов в Японии.



— Экосистема развивается. Она не такая продвинутая как в США и Китае, но она есть. Здесь много венчурных капиталов: частных и корпоративных. Но рынок консервативен: фонды предпочитают инвестировать в проверенные бизнес-модели.

Для стартапов проходит много ивентов на базе коворкингов или венчурных фондов. Есть акселераторы. Мы сами работаем в коворкинге, где как раз проводят такие встречи. Часто компании готовы вкладываться не деньгами, а ресурсами.

Фото предоставлены героем материала

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