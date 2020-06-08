Открыт прием заявок на премию для молодых предпринимателей Rusbase Young Awards 2020

Rusbase открывает прием заявок на Rusbase Young Awards 2020 — ежегодную премию в области молодежного предпринимательства, которая состоится 18 сентября. Если ты школьник, студент или начинающий предприниматель моложе 25 лет, заяви о себе и стань частью российского бизнес-сообщества!

25 августа Rusbase объявит шорт-лист из 30 финалистов — пять проектов в каждой из шести тематических номинаций.

18 сентября финалисты встретятся на питчингах перед членами жюри — опытными предпринимателями, которые выберут пять лучших проектов.

Финалисты и победители получат ценные и полезные призы от партнёров и друзей премии и возможность пообщаться с единомышленниками из бизнес-среды. Каждый финалист получит поддержку эксперта из жюри — опытного предпринимателя с собственным успешным бизнесом в твоей сфере. Он даст тебе совет, как дальше развивать свой бизнес и добиться успеха. Ты сможешь задать ему интересующие вопросы, получить ценные рекомендации, а при желании — консультироваться с ним в будущем.

Финал премии Rusbase Young Awards 2019

Среди членов жюри — основатель сервиса YouDo Денис Кутергин, основатель FoodFox («Яндекс.Еда») Максим Фирсов, сооснователь сети гипермаркетов Hoff Михаил Кучмент, CEO PickPoint Надежда Романова, сооснователь образовательной платформы «Учи.ру» Иван Коломоец и многие другие.

В этом году на Rusbase Young Awards шесть тематических номинаций:

Digital

Любые IT-продукты и сервисы, технологические платформы, цифровые решения для различных сфер.

Retail & E-Com

Производство и продажа товаров, интернет-магазины.

Offline

Любые виды бизнеса в сфере офлайн-услуг: салоны красоты, барбершопы, бытовое обслуживание, фитнес-центры, туристические услуги.

Health & Sport

Решения, сервисы и продукты, связанные со здоровьем человека и здоровым образом жизни.

Edu

Образовательные и просветительские проекты и сервисы, технологические решения для образования.

Food

Проекты и сервисы, связанные с производством и доставкой еды, а также ресторанный бизнес.

Если у тебя нет своего бизнеса, но ты увлечен предпринимательством и хочешь открыть собственное дело, приходи на Конференцию Rusbase Young — образовательную площадку для школьников и студентов. На ней опытные эксперты проведут 12 мастер-классов, а известные бизнесмены расскажут истории своего успеха.

В прошлом году премия Rusbase Young Awards прошла впервые. Мы собрали почти 400 заявок, а в финал прошли 35 финалистов с самыми интересными и перспективными проектами. Среди победителей были проект Rocketstore — маркетплейс, который продает российские товары за рубеж, производители тренажеров для хирургов Suture Pad, производители низкокалорийных десертов Prolce и другие молодые ребята.

Фото: Rusbase Young