Карьера в России глазами голландца: «Русские действуют по завету Наполеона и нацелены на поиск решения»

Мартайн рассказал Rusbase о работе в России, а еще поделился, на чем, по его мнению, зациклены русские и что ему особенно нравится в Москве.

Мартайн уже работал в Москве с 2016 по 2018 год и недавно снова вернулся в Россию. Черта, которая ему больше всего нравится в русских – это оптимизм и уверенность в своих силах: «Русские действуют по завету Наполеона – “сначала увяжемся, а там посмотрим”».

Мартайн де Регт родился в Голландии, получил экономическое образование и с 2008 года работает в Henkel. С Россией Мартайн познакомился в 2007 году: он путешествовал из Москвы в Пекин на поезде. Поезд шел 145 часов и был чем-то вроде «рынка на колесах» для всех пассажиров.

Другие истории иностранцев, которые живут и работают в России,

Я родился в маленьком городке Эттен-Лёр, где живет 30 тысяч человек. Голландия – небольшая страна с населением 17 миллионов человек, которую можно проехать с севера на юг за три часа.

Я получил степень бакалавра в области делового администрирования и экономики, а также степень магистра по международной экономике и финансам в Тилбургском и Копенгагенском университетах. В 2008 году я пришел на работу в Henkel: начинал с подразделения Laundry & Home Care в Нидерландах, где отвечал за контроль продаж.

Сперва работал в голландском бизнесе, потом перевелся в Бельгию, примерно четыре года отработал в Германии. В 2016 году я в первый раз приехал работать в Россию, а через два года снова вернулся в Германию. В апреле 2020 года меня назначили финансовым директором Henkel по России и Восточной Европе.

Сейчас я в Германии – жду, пока откроют небо. Надеюсь, что скоро уже буду в Москве (интервью проводилось в начале мая, герой уже вернулся в Москву. – Прим.).





В офисе





Путешествие из Москвы в Пекин на поезде

Мое первое знакомство с Россией состоялось в 2007 году: я путешествовал из Москвы в Пекин на поезде. Это одна из самых запоминающихся поездок в моей жизни. Как-то я увидел по телевизору сюжет о том, что большую часть Европы и Азии можно проехать на поезде. Это запало мне в память, а потом появилась возможность осуществить это.

Началось все не супер: у моего друга через открытое окно украли кошелек. Прямо перед отправлением поезда!

Мы подумали, что проводить расследование не стоит: поезд ходит раз в неделю, надо ехать. Это было турне, полное открытий. В первую же ночь мы остановились в каком-то пустынном месте. Остановка явно была незапланированной. Мы услышали разговоры и шаги по крыше. Непонятно, что это было. На следующий день на какой-то станции к нам зашел монгол: он открыл отсек в потолке и достал кучу контрабандных вещей.

Мы выяснили, что этот поезд — что-то вроде путешествующего рынка: все, кто в нем едет, пытаются заработать. Обычно товары продают на остановках. Например, кондуктор торгует джинсами. Было любопытно за этим наблюдать.

В Монголии мы остановились на пять дней. Еще два дня мы провели в путешествии по пустыне Гоби. По мере движения поезда в сторону Пекина вагоны отцеплялись, людей становилось все меньше и мы плотнее общались друг с другом.

У меня с собой был китайский разговорник. Однажды я решил, что сосед по купе – китаец, заготовил несколько фраз, а потом выяснилось, что он монгол. Путешествие длилось три недели.

На реке Дон





Как я оказался в России

В 2016 году я понял, что хочу поработать где-то еще, кроме Голландии и Германии. Хотел посмотреть малознакомый мне рынок. Поэтому, когда в Henkel мне предложили приехать в Россию и отвечать за развитие бизнеса Beauty Care в странах СНГ, я согласился – у меня уже сложилась некоторая картинка о стране.

Меня привлекло то, что в России происходит очень много всего и насыщенная деловая жизнь. Но я оказался совершенно не готов к масштабам России. Вы живете на скорости света!

Конечно, когда ты приезжаешь в новую страну, не зная языка, тебе сложно. Долго не мог разобраться в магазинах. Но мне помогали и люди, и «Яндекс Переводчик». Сейчас я владею русским языком на базовом уровне, могу что-то ответить, но в целом общаюсь с коллегами на английском.





Из путешествия по Камчатке





Про работу в России: «Вы зациклены на иерархии»

Сперва в моей команде было шесть сотрудников, а сейчас, после назначения на новую должность, у меня 70 подчиненных.

Русские любят работать вместе и не опускают руки.

В отличие от европейцев, русские нацелены на поиск решения задачи. Вы сначала придумываете решение и только потом смотрите, насколько оно реально.

Меня смущает ваша зацикленность на иерархии. Есть ощущение, что русские воспринимают за правду любое слово начальника. В Голландии не так. Если босс сказал чушь, ему сразу на это укажут: я считаю, что это черта здоровой корпоративной культуры. Надеюсь, что со временем и в России поменяются привычки.

Дистанция в социальном взаимодействии в Европе обычно больше. Если я встречаю группу людей, наверное, я не буду представляться всем, но все равно поздороваюсь с теми, кого не знаю.

Да, вы работаете много. Больше, чем другие. Русские более гибко относятся к работе в пиковые периоды загрузки, даже по вечерам или в выходные, когда это действительно необходимо. Возможно, это можно объяснить экономическими реалиями. У среднего жителя Москвы и других крупных российских городов доходы ниже, чем у среднестатистического европейца.





В Москве





Корпоративные праздники

Европейцы празднуют гораздо меньше событий: дни рождения или государственные праздники в европейских офисах отмечаются не так часто. Наши корпоративы достаточно скромные. Да и масштаб не идет ни в какое сравнение.

А вот для русских очень важно на работе поздравлять коллег. Например, мне на день рождения подарили шарики и торт, хотя я тогда еще не так долго работал в России. А дамы всегда получают цветы. Мне это нравится. Вы наслаждаетесь моментом здесь и сейчас. Поэтому фраза Party Like a Russian в Европе получила особую популярность.

В Европе мы обычно планируем всю свою жизнь до мельчайших подробностей, но иногда настолько этим увлекаемся, что забываем, собственно, жить.

Русский менталитет во многом отличается от немецкого или голландского. Простой пример. Если ты в Голландии приглашаешь к себе четырех друзей, то ставишь на стол вазочку с четырьмя печеньями. Ни больше ни меньше.

В России для четырех гостей ставят на стол все, что у тебя есть. И это касается не только еды. Мне кажется, что в этом смысле русская культура больше похожа на латинскую.

Еще меня удивила русская установка: «Все получится». Европейцам свойственно сперва порассуждать на тему трудностей, рисков, а потом, если останутся силы, увидеть плюсы нового предложения. Русские действуют по завету Наполеона – «сначала увяжемся, а там посмотрим».





Торт – подарок на работе





Часто говорят, что европейцы меньше заботятся о друзьях и родных. Мне не нравится эта формулировка. Просто для русских характерен более высокий градус коллективизма.

Отмечу, что в России высокая клиентоориентированность. Например, в день приезда мне нужно было провести интернет. В Германии это очень долгий процесс: ты подаешь заявку, ждешь две недели, и если звезды сойдутся, тебе его проведут. В России мне все настроили в течение часа. То же самое произошло недавно, когда я вернулся из Германии в Россию. Мне пришлось провести две недели в карантине, но все необходимые вещи были доставлены домой точно в срок. Невообразимая ситуация для Европы!





Из путешествия по Камчатке





Про жизнь в Москве: «Это особенное место»

Что бы ни пришло мне в голову – в Москве это обязательно найдется. Я говорил, что я родом из небольшого городка. Поэтому обилие возможностей для досуга производит на меня сильное впечатление.

В Москве есть все: парки, рестораны, люди, культура, история. Это особенное место. Конечно, всегда найдутся те, кто будет жаловаться на жизнь в большом городе – на те же пробки. Но это цена, которую ты платишь за жизнь здесь. В Нью-Йорке вот тоже пробки, хотя он сильно – исторически и культурно – уступает Москве. В Москве памятники, например, в более хорошем состоянии, чем многие достопримечательности Нью-Йорка.

Одно из моих хобби – бег. Я занимаюсь спортом каждый день.

Здорово, что в Москве много парков. Самые любимые – Сокольники и Парк Горького. Каждый год я пробегаю в Москве марафон или полумарафон. Это отличный способ посмотреть город с другой стороны: есть ощущение, что ты бежишь по музею. Вечера провожу с семьей или друзьями: можем сходить в ресторан.

В городе я пользуюсь в основном такси и метрополитеном – зависит от того, куда мне нужно и как быстро. Я много путешествую, поэтому ездил не только на электричках, но и на судне на воздушной подушке в Кижах, вездеходах на Байкале и даже добирался на военном вертолете на Камчатку.





На Московском марафоне





В Москве много мест, которые стоить посетить: метные парки, Большой театр. Но не забывайте про Подмосковье и другие города – за пределами МКАДа тоже есть жизнь.

Москва больше, чем другие европейские города, продвинута в финансовых услугах и сервисах. Приятно, когда магазины работают 24 часа и ты можешь везде платить смартфоном. Для меня Россия – один из лидеров на рынке платежных услуг. Этот факт в очередной раз подтвердился в минувшие выходные на рынке, где я смог расплатиться телефоном! Меня очень радуют рынки: удобно покупать орехи, мясо, молочную продукцию. В той же Европе рынков практически не осталось.

«Я стал лучше понимать русских»

Обожаю русскую кухню за десерты – они очень вкусные и разнообразные. Таких вкусных тортов, как в России, в Германии точно нет. При этом я терпеть не могу гречку. Но мои привычки изменились. До переезда в Россию я никогда не ел кашу, а сейчас ем каждый день.

Интересно было отметить, какое значение придают в России печатям и подписям. Однажды я потратил в банке полчаса только на то, чтобы доказать, что могу повторить свою подпись, которую поставил год назад. И только после этого банк отдал мне карту.

Не скажу, что я разобрался в загадке русской души, но у меня точно осталось меньше стереотипов. Во многих странах, в том числе европейских, к русским несколько предвзятое отношение. Но если вы не жили в стране, вы никогда не поймете отличий и особенностей местного образа жизни. Вы, русские, живете одним днем и готовы потратить все деньги на красивую жизнь. Но благодаря переезду в Москву я стал лучше вас понимать, и это путешествие продолжается каждый день!



