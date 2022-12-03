Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Потолок цен на нефть РФ, ООН о гендерном равенстве, рекордные потребкредиты россиян: главное для бизнеса 3 декабря

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

G7 и Австралия вслед за ЕС устанавливают предельную цену на нефть из РФ, в ООН подсчитали, насколько экономически выгодным может быть гендерное равенство, в России в октябре банки выдали рекордное число потребительских кредитов за год, но при этом 23% россиян считают свое материальное положение хорошим. RB продолжает следить за новостной повесткой, которая может быть интересна предпринимателям.

Потолок цен на нефть РФ, ООН о гендерном равенстве, рекордные потребкредиты россиян: главное для бизнеса 3 декабря
  • Австралия и страны «большой семерки» вслед за Евросоюзом договорились о «потолке» цен на российскую нефть в $60 за баррель с 5 декабря «или вскоре после этой даты».
  • В ООН заявили, что продвижение гендерного равенства приведет к росту экономики на $12 трлн в 2025 году.
  • Туркмения и ОАЭ увеличили объем торговли за девять месяцев на 296%. При этом Туркмения и Россия создадут комиссию по транспорту, транзиту и логистике для увеличения числа двусторонних и транзитных перевозок.
  • Три крымских отеля выиграли главные призы Национальной гостиничной премии, в которой участвовало более 400 номинантов из 35 регионов (159 финалистов).
  • В октябре число потребкредитов в РФ выросло на 10% с сентября и достигло 2,353 млн ссуд — это максимум с начала года («Скоринг бюро»).
  • Число дискриминационных сообщений в Twitter за две недели с момента его покупки Илоном Маском выросло на 61% (The New York Times). 
  • 23% россиян расценивают свое материальное положение как «хорошее» (ФОМ).
  • Интерес бизнеса к зарубежным командировкам восстанавливается, но все еще не достиг доковидных показателей, а доля европейских стран в общем числе бронирований снизилась вдвое (до 22% с 48%).
  • В топ профессий для людей с инвалидностью вошли программист, ювелир, конструктор и инженер-геодезист.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов
  2. 2 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
  3. 3 5 незаменимых сервисов для SMM-специалиста
  4. 4 60 влиятельных женщин, на которых стоит подписаться в Twitter
  5. 5 5 женщин-лидеров в сфере технологий
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

04 декабря 2022

USCHOOL

05 декабря 2022

BI.ZONE Bug Bounty

06 декабря 2022

DevRel Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ