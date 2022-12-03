G7 и Австралия вслед за ЕС устанавливают предельную цену на нефть из РФ, в ООН подсчитали, насколько экономически выгодным может быть гендерное равенство, в России в октябре банки выдали рекордное число потребительских кредитов за год, но при этом 23% россиян считают свое материальное положение хорошим. RB продолжает следить за новостной повесткой, которая может быть интересна предпринимателям.

Потолок цен на нефть РФ, ООН о гендерном равенстве, рекордные потребкредиты россиян: главное для бизнеса 3 декабря