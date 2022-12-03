Потолок цен на нефть РФ, ООН о гендерном равенстве, рекордные потребкредиты россиян: главное для бизнеса 3 декабря

G7 и Австралия вслед за ЕС устанавливают предельную цену на нефть из РФ, в ООН подсчитали, насколько экономически выгодным может быть гендерное равенство, в России в октябре банки выдали рекордное число потребительских кредитов за год, но при этом 23% россиян считают свое материальное положение хорошим. RB продолжает следить за новостной повесткой, которая может быть интересна предпринимателям.
- Австралия и страны «большой семерки» вслед за Евросоюзом договорились о «потолке» цен на российскую нефть в $60 за баррель с 5 декабря «или вскоре после этой даты».
- В ООН заявили, что продвижение гендерного равенства приведет к росту экономики на $12 трлн в 2025 году.
- Туркмения и ОАЭ увеличили объем торговли за девять месяцев на 296%. При этом Туркмения и Россия создадут комиссию по транспорту, транзиту и логистике для увеличения числа двусторонних и транзитных перевозок.
- Три крымских отеля выиграли главные призы Национальной гостиничной премии, в которой участвовало более 400 номинантов из 35 регионов (159 финалистов).
- В октябре число потребкредитов в РФ выросло на 10% с сентября и достигло 2,353 млн ссуд — это максимум с начала года («Скоринг бюро»).
- Число дискриминационных сообщений в Twitter за две недели с момента его покупки Илоном Маском выросло на 61% (The New York Times).
- 23% россиян расценивают свое материальное положение как «хорошее» (ФОМ).
- Интерес бизнеса к зарубежным командировкам восстанавливается, но все еще не достиг доковидных показателей, а доля европейских стран в общем числе бронирований снизилась вдвое (до 22% с 48%).
- В топ профессий для людей с инвалидностью вошли программист, ювелир, конструктор и инженер-геодезист.
Фото на обложке: Unsplash
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