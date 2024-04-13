С 1 мая россияне смогут переводить до 30 млн рублей бесплатно через СБП

С 1 мая россияне смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц без комиссии через СБП. Воспользоваться этим смогут клиенты 200 банков. Об этом РИА Новости сообщил глава регионального блока проекта «За права заемщиков» Народного фронта Галактион Кучава.

При он напомнил про лимит на переводы другим лицам — 100 тыс. рублей, свыше этой суммы будет взиматься комиссия — 0,5% от суммы, но не более 1,5 тыс. рублей.

Собеседник агентства также подчеркнул, что увеличенный лимит распространяется только на переводы по номеру телефона и номеру счета по СБП. На переводы через офис банка, а также по номеру карты новые правила не распространяются.

В 2023 году россияне воспользовались СБП 7 млрд раз и перевели более 27 трлн рублей, сообщили в ЦБ. По отношению к 2022 году общая сумма переводов выросла в два раза, стимулом для роста популярности системы стали программы кешбэка.

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