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С 1 мая россияне смогут переводить до 30 млн рублей бесплатно через СБП

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С 1 мая россияне смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц без комиссии через СБП. Воспользоваться этим смогут клиенты 200 банков. Об этом РИА Новости сообщил глава регионального блока проекта «За права заемщиков» Народного фронта Галактион Кучава.

С 1 мая россияне смогут переводить до 30 млн рублей бесплатно через СБП

При он напомнил про лимит на переводы другим лицам — 100 тыс. рублей, свыше этой суммы будет взиматься комиссия — 0,5% от суммы, но не более 1,5 тыс. рублей.

Собеседник агентства также подчеркнул, что увеличенный лимит распространяется только на переводы по номеру телефона и номеру счета по СБП. На переводы через офис банка, а также по номеру карты новые правила не распространяются.

В 2023 году россияне воспользовались СБП 7 млрд раз и перевели более 27 трлн рублей, сообщили в ЦБ. По отношению к 2022 году общая сумма переводов выросла в два раза, стимулом для роста популярности системы стали программы кешбэка.

Фото на обложке: Unsplash

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