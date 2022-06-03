Американские врачи пересадили человеку ухо, напечатанное на 3D-принтере

Врачи в США впервые в истории пересадили человеку ухо, напечатанное на 3D-принтере. Это стало прорывом в области тканевой инженерии, заверили эксперты. Уход напечатали из собственных клеток пациентки.
О достижении врачей 3DBio Therapeutics пишет The New York Times.
Пациентка – 20-летняя девушка – родилась с деформацией правого уха. Врачи сделали 3D-сканирование ее левого уха и напечатали на принтере имплант.
Операция по вживлению импланта прошла успешно. Врачи оценили вероятность отторжения уха как крайне маловероятно, потому что уход напечатано из собственных клеток пациентки.
Эксперты назвали операцию прорывом в области тканевой инженерии. Врач, проводивший операцию – детский хирург Артуро Бонилья – сказал, что в будущем технология может стать революционной.
Врачи проводят клинические испытания с пересаженным ухом, напечатанным на 3D-принтере. В них участвуют 11 человек.
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