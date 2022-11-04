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Продажи помещений с готовым бизнесом, ключевые hard skills, отчетность Starbucks: главное для бизнеса 4 ноября

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Пока страны ЕС договариваются о фиксировании цен на российскую нефть и изучают возможные механизмы использования замороженных активов ЦБ РФ, в России растет доля выставленных на продажу помещений с готовым бизнесом и снижается число ДТП с участием водителей каршеринга. RB продолжает следить за ключевыми инфоповодами для предпринимателей в стране и мире.

Продажи помещений с готовым бизнесом, ключевые hard skills, отчетность Starbucks: главное для бизнеса 4 ноября

Мир

  • Страны «большой семерки» и Австралия договорились ввести фиксированную цену на нефть из России, она не будет привязана к индексу и будет регулярно пересматриваться (Reuters).
  • При этом США и ЕС договорились, что перепродажа доставленной морем нефти из РФ не попадет под действие потолка цен (The Wall Street Journal).
  • Юристы ЕС разрабатывают и обсуждают возможные механизмы передачи Украине замороженных активов ЦБ РФ (Bloomberg).
  • Страны ЕС могут потерять 600+ тыс. рабочих мест из-за перехода на электромобили, считают власти союза.
  • Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщила, что снижение цен на продукты нивелируются непрекращающимся ростом стоимости зерна: за месяц оно подорожало на 3%, а за год – 11,1%.
  • Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировой ВВП будет сокращаться на 1,5% в год в связи с фрагментацией глобальной торговли на отдельные блоки. 
  • Еще два киргизских банка («Оптима банк» и «Бай Тушум») объявили о приостановке обслуживания российской платежной системы «Мир».
  • Посольство России в КНДР заявило о заинтересованности в поставках северокорейской одежды и обуви («РИА Новости»). 
  • Минобороны Финляндии создало исследовательскую группу, которая изучит необходимость дополнительного ограничения операций с недвижимостью российских граждан, включая их полный запрет.

Россия

  • Президент РФ подписал ФЗ о внесении изменений в КоАП, принятый Госдумой 19 октября и одобренный Совфедом 2 ноября: об административной ответственности за отказ или уклонение поставщика (исполнителя, подрядчика) от заключения госконтракта по оборонному заказу.
  • Правительство России приняло распоряжение о выделении бюджетных средств на поддержку не менее 1,5 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей в туристической сфере Крыма.
  • Параллельно с этим Inc. Russia выяснил, что сочинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к производителю чая «Мацестинский чай», арендующему 538 га земель у администрации города, и 74 фермерам, которые получили часть этих земель по переуступке. Теперь они все обязаны будут в течение месяца освободить земли и снести имеющиеся постройки.
  • В России за девять месяцев на 11% снизилось число ДТП по вине водителей каршеринга, но вдвое возросло числа аварий с участием электросамокатов.
  • Доля выставленных на продажу помещений с готовым арендным бизнесом выросла в Москве с 25,7% до 36,1% (со второго до третьего квартала в общем объеме экспозиции на столичном рынке коммерческих помещений, расположенных на первых этажах жилых домов). В целом по рынку, по данным  Est-a-Tet, растет число предложений на продажу (19%) и их размеры (+27,4%).
  • Опрос Skypro и HH.ru показал, что 72% руководителей считают знание языков программирования самым важным навыком.

Бизнес

  • Forbes оценил текущее состояние Олега Тинькова в $860 млн., из которых наибольшая часть – это средства от продажи 35,1% акций TCS Group Владимиру Потанину. Издание предполагает, что если бы сделка не состоялась и миллионер по-прежнему бы владел третью банка «Тинькофф», его капитал можно было бы оценить в $3,5 млрд. 
  • Основатель группы Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович получил статус налогового резидента Швейцарии.  Это никак не отразится ни на структурных изменения, ни на общей деятельности компании. У бизнесмена и итальянского гражданина по-прежнему остается также российское гражданство и право вести деятельность в РФ.
  • Бывший руководитель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и первый президент московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян занял должность главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики («Интерфакс»).
  • Британско-португальский онлайн-магазин люксовой одежды Farfetch уходит из РФ: сокращает персонал и распускает директоров (The Blueprint со ссылкой на источники внутри бизнеса).
  • Дистрибьютор спортбрендов Lestate купил помещения бутиков Nike в «Белой даче». Ранее компания уже поступала так с точками Levi's в «Авиапарке».
  • H&M планирует закрыть последний магазин к концу года, хотя к началу октября из 172 бутиков полностью закрылись пока только 30 из 172.
  • Чистая прибыль сети кофеен Starbucks по итогам 2021–2022 финансового года снизилась на 21,9%, но выручка при этом увеличилась на 11%.
  • Илон Маск начал обещанное увольнение сотрудников Twitter: причем некоторые узнали о нем просто из-за отключения от сервисов компании. В ответ на это американский адвокат по правам рабочих подала коллективный иск: столь массовые увольнения без уведомлений незаконны.
  • Миллиардер также заявил, что намерен ввести платные функции (личные сообщения публичным личностям, платное видео и др.) и экономить на инфраструктуре (за счет сокращения облачных сервисов и дополнительного пространства на сервере).
Фото на обложке: Ant Rozetsky / Unsplash

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