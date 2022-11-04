Пока страны ЕС договариваются о фиксировании цен на российскую нефть и изучают возможные механизмы использования замороженных активов ЦБ РФ, в России растет доля выставленных на продажу помещений с готовым бизнесом и снижается число ДТП с участием водителей каршеринга. RB продолжает следить за ключевыми инфоповодами для предпринимателей в стране и мире.

Продажи помещений с готовым бизнесом, ключевые hard skills, отчетность Starbucks: главное для бизнеса 4 ноября