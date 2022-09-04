Власти РФ расширят территорию опережающего развития в Приморье, чтобы построить там центр для хранения контейнерных грузов. Британцы недовольны падением цен на элитное жилье из-за потери интереса к нему со стороны обеспеченных россиян. В 10 банках из 30 крупнейших начали принимать вклады в юанях. RB продолжает следить за ключевыми бизнес-новостями дня.

Новый центр для контейнерных грузов, вклады в юанях, горящие электросамокаты: главное для бизнеса 4 сентября