Новый центр для контейнерных грузов, вклады в юанях, горящие электросамокаты: главное для бизнеса 4 сентября

Власти РФ расширят территорию опережающего развития в Приморье, чтобы построить там центр для хранения контейнерных грузов. Британцы недовольны падением цен на элитное жилье из-за потери интереса к нему со стороны обеспеченных россиян. В 10 банках из 30 крупнейших начали принимать вклады в юанях. RB продолжает следить за ключевыми бизнес-новостями дня.
- NASA вновь отложило запуск сверхтяжелой ракеты-носителя SLS с космическим кораблем Orion к Луне из-за утечки топлива при заправке, но сроки программы высадки астронавтов на Луну Artemis 1 менять не намерено даже на фоне переносов запуска.
- Средняя стоимость элитного жилья в Лондоне упала на 17,6% относительно пиковых значений 2014 года, и эксперты связывают это со снижением спроса со стороны россиян — основных покупателей премиальных апартаментов в столице Англии (Financial Times).
- Власти РФ решили расширить границы территории опережающего развития «Михайловский» в Уссурийске за счет дополнительного земельного участка, на котором запустят новый инвестиционный проект — терминально-логистический центр «Приморский» для перевалки и хранения контейнерных грузов. Ожидаемый объем частных инвестиций в его строительство — 6,3 млрд рублей.
- По запросу «РИА Новости» эксперты по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» подсчитали, что сегодня в 10 банках из 30 крупнейших по размеру активов можно открыть вклады в юанях (ВТБ, ГПБ, «Альфа-банк», РСХБ, МКБ, ВБРР, «Дом. РФ», «Санкт-Петербург», «Зенит» и «Тинькофф»).
- С начала 2022 года в России зафиксировано 10 возгораний электросамокатов, из-за чего один человек погиб и шесть получили ранения.
- Принадлежащий Amazon стриминговый сервис Prime Video зафиксировал рекорд: его сериал «Властелин колец: Кольца власти» за первые сутки посмотрели 25 млн зрителей.
Материал дополняется.
Фото на обложке: frank mckenna / Unsplash
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