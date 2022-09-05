Запуск POS-кредитов, пошлины на ввоз мебели: главные новости 5 сентября

Карина Пардаева
RB продолжает следить за главными событиями для бизнеса: ритейл попросил ввозить товары Disney по параллельному импорту, пошлины на мебель из недружественных стран, запуск POS-кредитов и другие события 5 сентября.
Запуск POS-кредитов, пошлины на ввоз мебели: главные новости 5 сентябряКарина Пардаева
Россия
- Минфин и ЦБ РФ согласились с необходимостью легализовать трансграничные расчеты в криптовалютах, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, разница госорганов в подходах осталась. Но и Центробанк, и Минфин переосмысливают свою точку зрения.
- По самым оптимистичным оценкам Минтруда, минимум 40% российских семей не могут позволить себе никакую ипотеку, даже льготную.
- Силовые структуры с осени усилят проверки операторов связи на предмет пропуска звонков с подменных номеров. В правительстве говорят, что интерес силовиков связан с ростом активности телефонных мошенников, звонящих из-за границы.
Бизнес
- «Яндекс» объявил, что заменит опционную часть дохода сотрудников повышением оклада и премий. Для руководителей и ключевых сотрудников введут годовой бонус — он будет зависеть от результатов всей компании.
- Один из крупнейших застройщиков жилья «Самолет» на полгода переведет часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Нагрузка, KPI и зарплаты при этом останутся прежними. Эксперимент признают успешным, если сотрудники сохранят общую результативность работы на том же уровне или повысят ее.
- Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила Минпромторг ввозить в Россию по параллельному импорту товары с брендами Disney. Речь о продукции, которую создали две компании в коллаборации, где один товар разрешен к свободному импорту, а другой — нет.
- Основатель группы ПИК Кирилл Писарев вышел из российского бизнеса. Его Wainbridge продала местное подразделение, также он вышел из нефтяного бизнеса.
- Минпромторг рассматривает предложение российского бизнеса по вводу заградительных пошлин в размере 60% на ввоз из недружественных стран мебели и сырья для ее изготовления, и 10% — из остальных.
- Почти 40% зрителей стали реже посещать кинотеатры после ухода иностранных компаний. В российских фильмах хотят видеть нетривиальные сюжеты.
- Китайский Huawei перевез часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан.
Финансы
- Мосбиржа с 10:50 мск приостановила торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов из-за ошибки в конфигурации торговой системы валютного рынка. Они возобновились в 12:15 мск.
- «Почта-банк» запускает POS-кредиты — беззалоговая ссуда на приобретение товаров, услуг у партнера банка — на землю. Оформление такого кредита быстрее и проще, чем ипотечного. Земля не закладывается банку и согласовывать ее дальнейшее использование не придется.
- Глава группы ВТБ Андрей Костин для решения проблемы заблокированных из-за санкций бумаг предложил разрешить иностранцам, имеющим средства на счетах типа С, выкупать у россиян зарубежные ценные бумаги.
- В апреле—июне в России был поставлен исторический рекорд по выпуску банковских карт и числу операций по оплате ими товаров и услуг. Число действующих карт увеличилось более чем вдвое по сравнению с также рекордным первым кварталом.
Технологии
- Дефицит оборудования начал сказываться на нацпрограммах в области цифровизации. Так, планы по оснащению связью 4G удаленных и небольших сел в этом году чуть не сорвались из-за нехватки сотен базовых станций. В дальнейшем власти рассчитывают на российское оборудование, производство которого, впрочем, еще не налажено.
Сервисы и медиа
- МТС и «Яндекс» совместно инвестируют в оригинальный мюзикл по мотивам песен группы «Секрет». Сумма совокупных инвестиций может составлять около 200 млн рублей. Это первое подобное партнерство МТС и «Яндекса».
- Госорганы РФ с 1 декабря обяжут вести аккаунты во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
- Басманный суд Москвы лишил «Новую газету» лицензии СМИ. Главред издания Дмитрий Муратов назвал решение «ничтожным и заказным» и заявил, что его будут обжаловать.
Фото на обложке: alphaspirit.it /
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