RB продолжает следить за главными событиями для бизнеса: ритейл попросил ввозить товары Disney по параллельному импорту, пошлины на мебель из недружественных стран, запуск POS-кредитов и другие события 5 сентября.

Запуск POS-кредитов, пошлины на ввоз мебели: главные новости 5 сентября