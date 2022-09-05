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Запуск POS-кредитов, пошлины на ввоз мебели: главные новости 5 сентября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB продолжает следить за главными событиями для бизнеса: ритейл попросил ввозить товары Disney по параллельному импорту, пошлины на мебель из недружественных стран, запуск POS-кредитов и другие события 5 сентября.

Запуск POS-кредитов, пошлины на ввоз мебели: главные новости 5 сентября

Россия

  • Минфин и ЦБ РФ согласились с необходимостью легализовать трансграничные расчеты в криптовалютах, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.  По его словам, разница госорганов в подходах осталась. Но и Центробанк, и Минфин переосмысливают свою точку зрения. 
  • По самым оптимистичным оценкам Минтруда, минимум 40% российских семей не могут позволить себе никакую ипотеку, даже льготную. 
  • Силовые структуры с осени усилят проверки операторов связи на предмет пропуска звонков с подменных номеров. В правительстве говорят, что интерес силовиков связан с ростом активности телефонных мошенников, звонящих из-за границы.

Бизнес

  • «Яндекс» объявил, что заменит опционную часть дохода сотрудников повышением оклада и премий. Для руководителей и ключевых сотрудников введут годовой бонус — он будет зависеть от результатов всей компании.
  • Один из крупнейших застройщиков жилья «Самолет» на полгода переведет часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Нагрузка, KPI и зарплаты при этом останутся прежними.  Эксперимент признают успешным, если сотрудники сохранят общую результативность работы на том же уровне или повысят ее.
  • Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила Минпромторг ввозить в Россию по параллельному импорту товары с брендами Disney. Речь о продукции, которую создали две компании в коллаборации, где один товар разрешен к свободному импорту, а другой — нет.
  • Основатель группы ПИК Кирилл Писарев вышел из российского бизнеса. Его Wainbridge продала местное подразделение, также он вышел из нефтяного бизнеса.
  • Минпромторг рассматривает предложение российского бизнеса по вводу заградительных пошлин в размере 60% на ввоз из недружественных стран мебели и сырья для ее изготовления, и 10% — из остальных. 
  • Почти 40% зрителей стали реже посещать кинотеатры после ухода иностранных компаний. В российских фильмах хотят видеть нетривиальные сюжеты.
  • Китайский Huawei перевез часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан.

Финансы

  • Мосбиржа с 10:50 мск приостановила торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов  из-за ошибки в конфигурации торговой системы валютного рынка.  Они возобновились в 12:15 мск.
  • «Почта-банк» запускает POS-кредиты — беззалоговая ссуда на приобретение товаров, услуг у партнера банка — на землю. Оформление такого кредита быстрее и проще, чем ипотечного. Земля не закладывается банку и согласовывать ее дальнейшее использование не придется.
  • Глава группы ВТБ Андрей Костин для решения проблемы заблокированных из-за санкций бумаг предложил разрешить иностранцам, имеющим средства на счетах типа С, выкупать у россиян зарубежные ценные бумаги.
  • В апреле—июне в России был поставлен исторический рекорд по выпуску банковских карт и числу операций по оплате ими товаров и услуг. Число действующих карт увеличилось более чем вдвое по сравнению с также рекордным первым кварталом. 

Технологии

  • Дефицит оборудования начал сказываться на нацпрограммах в области цифровизации. Так, планы по оснащению связью 4G удаленных и небольших сел в этом году чуть не сорвались из-за нехватки сотен базовых станций. В дальнейшем власти рассчитывают на российское оборудование, производство которого, впрочем, еще не налажено. 

Сервисы и медиа

  • МТС и «Яндекс» совместно инвестируют в оригинальный мюзикл по мотивам песен группы «Секрет». Сумма совокупных инвестиций может составлять около 200 млн рублей. Это первое подобное партнерство МТС и «Яндекса». 
  • Госорганы РФ с 1 декабря обяжут вести аккаунты во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
  • Басманный суд Москвы лишил «Новую газету» лицензии СМИ. Главред издания Дмитрий Муратов назвал решение «ничтожным и заказным» и заявил, что его будут обжаловать.

Фото на обложке: alphaspirit.it / Shutterstock

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