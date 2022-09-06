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Переводы в юанях, «Сделано в России» перезапустят: главные новости 6 сентября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Дефицит специалистов в области кибербезопасности, ВТБ запустил переводы в юанях без SWIFT, «Сделано в России» ждет перезапуска и другие события 6 сентября — в дайджесте RB.RU.

Переводы в юанях, «Сделано в России» перезапустят: главные новости 6 сентября

Россия

  • В России на сегодняшний день работает примерно 5 тыс. специалистов в области кибербезопасности. В стране наблюдается «двадцатикратный» дефицит профессионалов.
  • Экономика России к 2030 году превысит уровень 2021 года на 17% в случае реализации целевого сценария «ускоренная адаптация», спрогнозировал министр экономического развития Максим Решетников.

Финансы

  • ВТБ перезапустил переводы в юанях в Китай. Они будут идти в обход системы SWIFT. К 2023 году банк намерен нарастить объем таких транзакций в пять раз.
  • Цены на услуги инкассации в ближайшее время могут на 30% подорожать. Инкассация и до начала текущего кризиса в России не всегда была прибыльна, а теперь крупнейшие игроки намерены поднять расценки до уровня безубыточности.

Бизнес

  • Российский экспортный центр сообщил о планах перезапустить к октябрю бренд «Сделано в России». Этот формат сертификации объединит под общим брендом многие виды продукции.
  • «АвтоВАЗ» планирует выпустить 228 тыс. машин по итогам 2022 года. Компания контролирует поставки около 100-300 комплектующих для производства машин.
  • Минпромторг рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет с российского рынка, и на следующей неделе проведет встречу с руководством компании на счет их планов на будущее.

Фото на обложке: Skorzewiak / Shutterstock

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