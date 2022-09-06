Дефицит специалистов в области кибербезопасности, ВТБ запустил переводы в юанях без SWIFT, «Сделано в России» ждет перезапуска и другие события 6 сентября — в дайджесте RB.RU.

Переводы в юанях, «Сделано в России» перезапустят: главные новости 6 сентября