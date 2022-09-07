RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации: шенгенские визы подорожают до €80, параллельный импорт продлили до 2023 года, на заводе «Соллерс» в Елабуге будут производить легкие коммерческие автомобили и другие события 7 сентября.

Шенгенская виза подорожала, «Соллерс» займется выпуском LCV: главные новости 7 сентября