Шенгенская виза подорожала, «Соллерс» займется выпуском LCV: главные новости 7 сентября

Карина Пардаева
RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации: шенгенские визы подорожают до €80, параллельный импорт продлили до 2023 года, на заводе «Соллерс» в Елабуге будут производить легкие коммерческие автомобили и другие события 7 сентября.
Шенгенская виза подорожала, «Соллерс» займется выпуском LCV: главные новости 7 сентябряКарина Пардаева
Мир
- Шенгенские визы подорожают для россиян с €35 до €80. Увеличится и срок ожидания: максимальный срок выдачи визы вырастет с 10 до 45 дней. Изменения вступят в силу 12 сентября. Еврокомиссия планирует создать более удобные условия выдачи виз для студентов, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества России.
- Венгрия попросила Евросоюз исключить из санкционных списков российских бизнесменов Петра Авена, Виктора Рашникова и Алишера Усманова, выяснила газета Politico. Взамен страна обещала не блокировать продление санкций против России, которые ввели после начала военной операции на Украине.
Россия
- РФ потеряла четыре позиции в рейтинге стран с наиболее устойчивым сегментом национального интернета. Масштаб возможного отказа сетей в стране при проблемах у национального провайдера, в данном случае «Ростелекома», растет четвертый год подряд.
- Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что параллельный импорт в России будет продлен на 2023 год. Он подчеркнул заинтересованность в наличии на рынке ниши российских товаров.
Бизнес
- VK запросила у Минцифры субсидию в размере 3 млрд рублей на разработку движка для видеоигр. Ранее с аналогичной инициативой выступила госкорпорация «Ростех».
Транспорт
- «Аэрофлот» и ОАК подписали соглашение о поставке 339 самолетов российского производства на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Самолеты поставят в 2023-2030 годах, первые твердые контракты заключат в 2022 году. Общая стоимость сделки превысит 1 трлн рублей.
- На заводе «Соллерс» в Елабуге будут производить легкие коммерческие автомобили. Запуск производства состоится уже в этом году.
Фото на обложке: Golden Dayz /
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