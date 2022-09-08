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JAC под «Соллерс», iPhone за 250 тыс. рублей: главные новости 8 сентября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Пиво будут маркировать с 2023 года, под «Соллерс» в России будут выпускать JAC, цена на новые iPhone в России может достигнуть 250 тыс. рублей и другие новости 8 сентября — в дайджесте RB.RU.

JAC под «Соллерс», iPhone за 250 тыс. рублей: главные новости 8 сентября

Россия

  • Снижение цен в сентябре составит 0,15% месяц к месяцу, следует из консенсус-прогноза «Известий». В Минэкономразвития сообщили, что осенью месячная дефляция может сохраниться. Она составит 12–13% вместо ранее ожидавшихся 13,4%. 

Финансы

  • ЦБ предложил разрешить вклады, с которых нельзя снять деньги до конца договора. Сейчас депозит можно закрыть досрочно, но с потерей процентов.

Бизнес

  • Минпромторгу и Росалкогольрегулированию поручено проработать вопрос «введения с 2023 года маркировки пива и пивной продукции средствами идентификации с 1 марта».
  • Цена на новые iPhone в России может достигнуть 250 тыс. рублей. Если до конца сентября курс валют не изменится, то первые аппараты появятся в России в ночь после мирового начала продаж по цене минимум 180-200 тыс. рублей за минимальные конфигурации.
  • Под маркой «Соллерс» в России будут выпускать локализованные китайские машины JAC. Это позволит автоконцерну участвовать в госзакупках и получать льготы.
  • Ассоциации кинотеатров и книгоиздателей посчитали законопроект о «принудительном лицензировании» полезным, онлайн-кинотеатры выступили против. 

Фото на обложке: New Africa / Shutterstock

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