Пиво будут маркировать с 2023 года, под «Соллерс» в России будут выпускать JAC, цена на новые iPhone в России может достигнуть 250 тыс. рублей и другие новости 8 сентября — в дайджесте RB.RU.

JAC под «Соллерс», iPhone за 250 тыс. рублей: главные новости 8 сентября