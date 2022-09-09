Фонд для компенсации потерь инвесторов, снижение стоимости позиций HoReCa: главные новости 9 сентября

Карина Пардаева
RB продолжает следить за основными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: США продлили лицензию на оплату налогов и пошлин в России, услуги зарубежного роуминга подорожали, Sony Music перейдет к ООО «Кисс Коала» и другие события 9 сентября.
Фонд для компенсации потерь инвесторов, снижение стоимости позиций HoReCa: главные новости 9 сентябряКарина Пардаева
Мир
- США продлили лицензию на оплату налогов и пошлин в России до 7 декабря. Разрешено получать лицензии для проведения платежей в адрес российских ЦБ, Фонда национального благосостояния и Минфина.
Бизнес
- В ближайшие десять лет на российский фармрынок могут не выйти около 300 разрабатываемых лекарств, в том числе для борьбы со считающимися сейчас неизлечимыми заболеваниями. Российские разработки в этих направлениях пока единичны.
- После начала военных действий на Украине базовые услуги зарубежного роуминга у российских операторов связи подорожали на 5–40%, стоимость опций — на 40–60%. Операторы утверждают, что повышение цен коснулось небольшого числа абонентов и обусловлено нестабильным курсом рубля.
- Управление российским каталогом ушедшей из России Sony Music перейдет к ООО «Кисс Коала», которое принадлежит бывшим топ-менеджерам российского подразделения группы Арине Дмитриевой и Дмитрию Козику. Компания будет монетизировать музыку российских артистов, которые подписаны Sony.
- Резкий рост закупочных цен на продукты для рестораторов сменился обратным трендом. За лето средняя стоимость позиций для HoReCa снизилась почти на 10%, приблизившись к уровню до начала военных действий на Украине.
- Ювелирная группа Sokolov до конца 2022 года намерена выпустить первый облигационный заем. Параметры размещения утвердят позднее.
- Корпорация Halliburton ушла из России.
Финансы
- ЦБ выступает за создание фонда для компенсации потерь российских инвесторов, средства которых были заморожены за рубежом, за счет доходов от инвестирования средств иностранных инвесторов из недружественных стран, замороженных в России.
Технологии
- Разработчик отечественной операционной системы Astra Linux ГК «Астра» взяла кредит под 5% годовых на 3,8 млрд руб. по программе льготного кредитования, запущенной правительством.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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