RB продолжает следить за основными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: США продлили лицензию на оплату налогов и пошлин в России, услуги зарубежного роуминга подорожали, Sony Music перейдет к ООО «Кисс Коала» и другие события 9 сентября.

Фонд для компенсации потерь инвесторов, снижение стоимости позиций HoReCa: главные новости 9 сентября