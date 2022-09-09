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Google не смог оспорить в суде оборотный штраф на сумму более 21 млрд рублей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google не смог оспорить в суде назначение оборотного штрафа на сумму более 21 млрд рублей. Суд оставил апелляционную. жалобу компании без удовлетворения и утвердил взыскание. Google оштрафовали за неудаление недостоверной информации о спецоперации на Украине.

Google не смог оспорить в суде оборотный штраф на сумму более 21 млрд рублей

О решении утвердить штраф в отношении Google пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.

«Постановление мирового судьи [...] оставлено без изменения, апелляционная жалоба представителя компании – без удовлетворения», – сообщили в суде.

СМИ называют разные суммы штрафа – 21,077 млрд рублей и 21,7 млрд рублей. Ранее официальные источники, в частности Роскомнадзор, называли сумму 21,077 млрд рублей. RB.RU направил запрос в пресс-службу суда.

Google по закону обязана выплатить штраф в течение 60 дней, иначе к делу подключат судебных приставов для принудительного взыскания.

Мировой суд Таганского района Москвы наложил на Google оборотный штраф в июле 2022 года из-за отказа компании удалить запрещенный контент.

В мае с Google взыскали оборотный штраф в размере 7,7 млрд рублей. Взыскание проходило принудительно с помощью судебных приставов.

Фото на обложке: Serhii Yevdokymov / Shutterstock

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