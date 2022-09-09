Google не смог оспорить в суде назначение оборотного штрафа на сумму более 21 млрд рублей. Суд оставил апелляционную. жалобу компании без удовлетворения и утвердил взыскание. Google оштрафовали за неудаление недостоверной информации о спецоперации на Украине.

Google не смог оспорить в суде оборотный штраф на сумму более 21 млрд рублей