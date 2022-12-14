Российские компании хотят продвигать мобильные приложения: как они могут сделать это сегодня?

Российские компании, которые продвигают свои мобильные приложения, в этом году столкнулись с рядом ограничений. Команде «Сибирикс» пришлось решать те же проблемы. Раньше они рекламировались через AppStore и Google Play, а в поисках альтернатив попробовали рекламу в «Яндекс Директе», собственные блоги и выпуск книги о тайм-менеджменте. А еще почти сразу добавили приложение во все российские мобильные маркетплейсы.

Содержание:

Что не так с AppStore и Google Play?

С весны этого года российские компании, попавшие в санкционные списки, больше не могут размещать свои приложения в AppStore и Google Play — и вынуждены искать альтернативные площадки.

Остальным отечественным разработчикам мобильных приложений усложняют жизнь два новых фактора.

1. Проблематично купить или продлить сертификат разработчика

Компании, не попавшие под санкции, могут публиковать свои приложения, но лишь пока у них есть сертификаты разработчиков, полученные от каждой из платформ. Причем разработчиком они считают владельца приложения, а не студию, которая фактически создала продукт.

При этом с Google Play все не так плохо: сертификат Android-разработчика бессрочный. Поэтому здесь сложности могут возникнуть только с публикацией приложений у тех компаний, которые раньше никогда их не разрабатывали.

Купить сертификаты сейчас крайне сложно: оплата картами российских банков недоступна и даже карты иностранных банков проходят не всегда. Для крупных компаний, которые могут оплачивать только по безналичному расчету это тупик.

Сертификат для iOS действует год. После его нужно оформлять заново.

В интернете часто публикуют советы о том, как выкрутиться и оплатить сертификат, но не факт, что схема, работающая сегодня, будет доступна через месяц.

2. Сложности монетизации

После введения санкций Google запретила российским компаниям размещать в Google Play платные приложения. На этой площадке взимать плату с пользователей можно было только через Google Play, и именно эта возможность стала недоступной для россиян.

Однако в августе компания сняла ограничения, разрешив российским разработчиками включать альтернативные способы оплаты.

App Store пока более лояльна и не запрещает размещать платные приложения.

Даже если пользователи смогут оплатить приложение через встроенные в сторах механизмы оплаты, не факт, что владелец приложения сможет эти деньги вывести со счетов.

Например, Google Play выплачивал вознаграждение разработчику в долларах через SWIFT. Сейчас такие платежи просто не пройдут. Либо комиссия по ним может оказаться больше самого платежа. Apple платит в рублях, и платежи пока доходят.

3. Увеличены сроки модерации

Тщательные проверки, в том числе и на наличие альтернативных способов оплаты, значительно увеличили сроки рассмотрения заявок на размещение приложений. Если раньше на проверку приложения требовалось несколько дней, то сейчас это недели.

Так, очередную версию нашего приложения Google Play «проверяло» больше двух недель. Недавно проверки ускорили, но надолго ли это — неизвестно. Техподдержка Google честно отвечает, что не может назвать причину задержек в модерации.

4. Запрещено продвигать приложения

В начале года российским разработчикам ограничили доступ к рекламным инструментам AppleStore и GooglePlay, а значит, им стало труднее привлекать пользователей.

Как остаться в AppStore и Google Play?

Все эти ограничения довольно серьезны, но все же многие из них пока еще можно обойти. Чтобы сохранить возможность размещаться в этих сторах, можно попробовать альтернативные способы покупки сертификата.

Оплатить его можно иностранными картами, но, как показывает практика, оплата проходит не всегда.

Пока еще можно платить за сертификат со счета мобильного телефона некоторых операторов.

В интернете можно легко найти соответствующие инструкции. Но и этот подход не безотказен и подходит только для продления существующих аккаунтов — и если финансовая политика вашей компании это позволяет.

Читайте по теме: Независимая экосистема мобильных приложений в России: утопия или реальное будущее?

Вопрос с монетизацией тоже можно решить обходным путем.

В приложениях для iOS возможна оплата подписки со счета мобильного телефона, а вот для владельцев Android-смартфонов такой способ не работает.

Однако можно предусмотреть разные возможности приложения в зависимости от страны пользователя, который его скачивает.

Например, российским пользователям можно предлагать оплату на сайте разработчика или владельца приложения. Модераторы пока не проверяют отдельно функционал приложения на русском языке.

Еще один способ не попасться модераторам — показывать пользователю информацию о вариантах оплаты только после завершения пробного периода.

Стоит ли идти в альтернативные сторы?

Вендорские сторы

Это путь только для разработчиков Android-приложений: в закрытой системе iOS запрещена загрузка и запуск приложений из любых источников, кроме App Store.

Продукты с альтернативных площадок пользователи могут установить, только взломав операционную систему. Так что аудитория таких сторов среди владельцев Apple-устройств крайне мала.

Для владельцев Android-устройств помимо Google Play существуют:

сторы производителей смартфонов (например, Xiaomi, Huawei, Samsung),

независимые зарубежные агрегаторы приложений (например, от Amazon).

Плюсы

Вендорские площадки можно использовать как резервные. Магазины Xiaomi, Huawei и Samsung не накладывали ограничений на публикацию приложений. В 2021 году среди всех поставленных в Россию смартфонов доля Samsung составила 27%, а Xiaomi — 31%. Вендорские сторы уже установлены на смартфон. Пользователю не нужно устанавливать сторонний софт и подтверждать сертификат безопасности.

Минусы

Нужно пересобирать приложение под каждую площадку, а затем поддерживать и обновлять каждую версию отдельно. Это дорого. Усилия могут не окупиться.

Российские маркетплейсы приложений

Отечественные сторы стали активно развиваться в ответ на санкции: с весны на них появились сотни приложений.

К примеру, NashStore указывает, что сегодня в его картотеке больше тысячи продуктов.

Актуальное преимущество российских площадок — более лояльная и быстрая модерация. Там нет встроенных систем оплаты, а значит, и запретов на альтернативные способы внесения денег. Но, скорее всего, это ненадолго — с ростом популярности появятся дополнительные ограничения и процесс станет сложнее.

Поэтому компаниям стоит подумать о размещении своих продуктов на российских площадках уже сейчас.

А еще — подготовить индексируемый поисковыми системами сайт со ссылками на российские маркетплейсы, чтобы пользователи могли легко найти приложение.

При этом отсутствие встроенных систем оплаты – скорее минус, поскольку невозможность оплатить подписку или дополнительный функционал прямо из приложения резко снижает конверсию.

Большая часть покупок в приложениях — это импульсивные решения.

Если пользователю придется перейти на внешнюю площадку для оплаты, у него появится время на обдумывание этого шага и более взвешенную оценку покупки. Да и сама необходимость дополнительных действий, переход на другой сайт, выбор способа оплаты — все это снижает привлекательность покупки.

Читайте также: NashStore, RuStore, Rumarket. Где продвигать мобильное приложение сейчас?

Многим в такой ситуации проще обойтись бесплатными возможностями приложения или поискать более удобные аналоги.

Как и в случае с вендорскими сторами, придется дорабатывать приложение под каждую площадку и в дальнейшем поддерживать несколько отдельных версий. Не факт, что при этом сойдется экономика, даже если вырастут охваты.

Разберемся, в каких российских сторах можно опубликовать приложение.

NashStore

Приложение разработала АНО «Цифровые платформы».

Плюсы

Разработчики обещают добавить возможность оплаты подписок и покупок внутри приложения с помощью российских банковских карт. На момент написании статьи возможности монетизации пока нет.

Минусы

Чтобы посмотреть каталог приложений, необходимо зарегистрироваться. Это означает, что контент стора недоступен для индексации в поисковых системах: пользователи, которые ищут конкретное приложение, не смогут перейти в стор из поисковых систем. Нет опции оставить комментарий и оценку приложению. Необходимо обращаться напрямую к разработчику.

Rustore

Приложение разработано «ВКонтакте» при поддержке Минцифр. В ноябре дума приняла законопроект — маркетплейс Rustore будет предустанавливаться на все смартфоны, продаваемые в России.

Плюсы

Возможность принимать оплату за приложения и дополнительные функции. Появилась совсем недавно, в октябре. Есть возможность оставлять отзывы о приложениях и отвечать на них разработчикам. Представлены приложения сотовых операторов, крупных банков и маркетплейсов. Это означает, что у пользователя будет больше мотивации совершить первую загрузку из стора. Владельцы приложений могут продвигать их внутри стора через «ВК Рекламу». В личном кабинете можно создать кампанию, целями в которой будут скачивания приложения или конверсии в нем.

Минусы

Хромает модерация пользовательских отзывов, в комментариях можно встретить нецензурные выражения. А ответы разработчиков на отзывы иногда модерируют по несколько дней, хотя скорость ответа —это критический фактор в коммуникациями с пользователями, и задержка может вызвать еще больший негатив. Некорректная работа поиска внутри стора: иногда приложение можно найти по названию, а иногда только внутри категорий.

Rumarket

Плюсы

Пользователи положительно отмечают схожесть дизайна с Google Play — интерфейс интуитивно понятен. Простой процесс установки на смартфон.

Минусы

маркетплейс не популярен и не продвигается, в сторе зарегистрировано мало приложений, низкое число установок.

Альтернативный способ: превратить сайт в мобильное приложение с помощью технологии PWA

Прогрессивное веб-приложение Progressive Web Applications — это технология, которая позволяет быстро трасформировать сайт в мобильное приложение. Она была создана Microsoft еще в 2000 году, но заработала в полную силу только в 2015, после расширения возможностей браузера Google Chrome.

Технология позволяет создать замену мобильному приложению буквально за несколько минут. Визуально для пользователя нет никакой разницы — на рабочий стол устройства устанавливается иконка, по нажатию на нее имитируется вход в мобильное приложение.

Технически PWA адаптирует веб-версию под разрешение экрана и убирает браузерную строку.

Если у сайта уже есть качественная мобильная версия, его можно превратить в приложение за несколько дней, а потом спокойно шлифовать интерфейсы.

Это хороший выход для:

интернет-магазинов,

финтех-решений,

образовательных сервисов.

Но если у компании нет сайта, на котором реализованы те же возможности, что и в приложениях, то PWA-версию придется делать с нуля.

Предположим, у фитнес-центра есть сайт-визитка с общей информацией о залах, тренерах и расписанием и мобильное приложение, с помощью которого можно составлять свое расписание, общаться с тренером и даже открывать шкафчик в раздевалке.

В этом случае PWA точно не решит проблему, а доработки займут минимум несколько недель. Чуть лучше обстоят дела, если на сайте есть необходимая функциональность, но нет адаптивного дизайна. Его можно будет доработать, добавив нужный функционал и изменив интерфейсы.

PWA-приложение нельзя размещать в сторах, но его можно скачать с сайта. В таком случае его нужно активно продвигать на страницах основного сайта или делать полноценный лендинг с поисковой оптимизацией, чтобы пользователь мог найти приложение в «Яндексе» или Google.

Что будет дальше?

Если ограничения AppStore и Google Play в отношении российских разработчиков останутся в силе на ближайшие годы, рынок ждут несколько трендов:

пользователи iOS, лишенные возможности скачивать приложения с альтернативных площадок, начнут переходить на Android. все больше людей будет использовать альтернативные сторы — и российские, и зарубежные. И когда запреты снимут, не факт, что большинство из них вернется на флагманские платформы.

Бизнесу стоит всерьез обратить внимание на отечественные площадки. Тем более, что до обретения популярности им осталось пройти несколько довольно простых шагов:

отладить системы поиска,

сделать страницы доступными для поисковых систем,

предложить инструменты рекламы и способы монетизации.

Шансы победить есть у каждого игрока — преимущество над конкурентами не в принудительной установке на смартфон, а в удобной инфраструктуре для разработчиков и пользователей и большом числе приложений на площадке.

Читайте также: Как быстро и эффективно создать приложение для финансового сектора — личный опыт

Скорее всего, через пару лет на рынке останется только одна национальная площадка — пока рано утверждать, какая именно. Поэтому бизнесу стоит подумать о размещении своих мобильных приложений на всех отечественных сторах.

Фото на обложке: Shutterstock / GaudiLab