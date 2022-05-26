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Приставы взыскали с Google более 7,7 млрд рублей оборотного штрафа

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

С американской компании Google в России взыскали оборотный штраф в размере более 7,7 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Приставы взыскали с Google более 7,7 млрд рублей оборотного штрафа

В декабре 2021 года суд назначил Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей за неудаление информации. Это стало первым случаем, когда российский суд наложил наказание в виде оборотных штрафов на IT-компанию.

В мае текущего года приставы начали дело о принудительном взыскании денег.

18 мая стало известно о намерении российской «дочки» Google — ООО «Гугл» — обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом

Фото на обложке: Unsplash

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