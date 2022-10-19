NashStore, RuStore, Rumarket. Где продвигать мобильное приложение сейчас?

Лидия Гончарова, специалист по продвижению мобильных приложений в MediaNation , рассказывает, чем новые магазины приложений будут полезны маркетологам и как выбрать стор для продвижения.

В Google Play и App Store пропадают российские приложения, нет рекламных возможностей, а у пользователей возникают трудности с оплатой и установкой приложений. Однако у российских маркетологов есть альтернатива — отечественные магазины приложений.

Весной 2022 года вступили в силу санкции, которые накладывают ограничения на российских пользователей мобильных приложений. Из Google Play и App Store исчезли отечественные банки, стало сложнее скачивать платные приложения и оплачивать подписки.

Чтобы избежать потери прибыли, компании добавили возможность скачивать приложения с сайтов. Однако:

Не все пользователи знают о возможности скачать приложения с официальных сайтов; Нет единой платформы для приложений, которая позволяла бы отслеживать обновления; Пользователи боятся скачивать приложения с сторонних сайтов, так как это может быть небезопасно.

Российские альтернативы решают сразу несколько проблем:

Возможность оплаты подписок в приложениях. Разработчики сторов поддерживают различные варианты оплаты, в том числе с российской карты «Мир»; Безопасное скачивание приложений. Российские площадки стремятся, чтобы в магазинах были только надежные сервисы и игры, и проводят отбор приложений на наличие вирусов и вредоносных ПО; Минимальная комиссия для авторов приложений — менее 15%. В Google Play она составляет от 15 до 30%.

В последнее время в России стали набирать популярность три стора: NashStore, RuStore и Rumarket. Они независимы друг от друга, у них разный интерфейс, но они выполняют одну функцию — отечественный маркетплейс приложений, который упрощает жизнь российским пользователям.

Какие возможности есть для маркетологов?

Больше всего маркетинговых возможностей предлагает RuStore. Стор активно развивает возможности продвижения приложений.

1. Значок «Доступно в RuStore».

Компания, которая владеет приложением, может добавить на свой сайт специальный значок.

Посетители сайта увидят, что у компании есть приложение, и перейдут в стор. Это повысит количество установок приложения, его популярность и видимость в сторе.

Чтобы опубликовать значок на сайт, необходимо выполнить несколько шагов:

Скачать значок с сайта RuStore. Рекомендуемый размер изображения — 188px на 63px. Загрузить изображение на сайт. Найти свое приложение в сторе и скопировать bundle_id. Пример: https://trk.mail.ru/c/me10h4?bundle_id=com.vkontakte.android Вставить следующий код на сайт:

<a href="#Ссылка на ваше приложение из пункта 3" target="_blank">

<img src="#Ссылка на изображение кнопки#" width="188" height="63" alt="Доступно в RuStore">

</a>

2. Монетизация приложений.

В RuStore можно оплачивать подписки в приложении и совершать покупки. Подключить монетизацию или создать платный товар в приложении можно быстро и без помощи разработчика. Для этого рекомендуем обратиться к справке.

3. Продвижение в «VK Рекламе».

Чтобы нарастить количество установок приложения в RuStore, можно запустить продвижение через «VK Рекламу». В этом сервисе можно также получать подробную статистику и анализировать кампании без дополнительных систем и программ.

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Чтобы начать работу с «VK Рекламой», нужно добавить ссылку на приложение из RuStore в рекламный кабинет. Алгоритмы учитывают просмотры страницы и количество установок для оптимизации кампании. Алгоритмы обучаются на этих данных и в дальнейшем стараются показывать рекламу только тем пользователям, которые скорее всего установят приложение.

Кампания может быть нацелена как на установки, так и на конверсии внутри приложения. Она настраивается так же, как и кампании в Google Play и App Store. Однако пока что иконки, скриншоты, возрастные ограничения и тексты не подтягиваются автоматически. Их нужно заполнить вручную.

4. Настройка push-уведомлений.

Эта функция позволяет всегда быть в контакте с пользователем и напоминать ему о предстоящих акциях и обновлениях.

Владельцы приложений могут создавать и настраивать пуши через личный кабинет RuStore. Для этого нужно создать проект push-уведомлений, прописать название проекта, название пакета Android и отпечаток электронной цифровой подписи. Затем появится возможность получить ID проекта и сервисный токен для подключения пуша.

5. Создание диплинков.

Диплинки — это гиперссылки, которые ведут на нужную страницу в приложении, например товара, категории или акции. Они упрощают поиск нужного товара. Пользователь видит рекламу с акцией на определенный товар, переходит с баннера в приложение и попадает сразу на товарную карточку с товаром из объявления. Это особенно полезно для интернет-магазинов.

Если приложение не установлено, рекламная система перенаправит пользователя в RuStore и предложит скачать приложение.

Для маркетолога диплинки — еще и хороший инструмент аналитики, так как они позволяют собирать информацию по переходам, кликам и установкам.

Кроме того, до конца 2022 года разработчики RuStore обещают добавить собственную функцию аналитики и увеличить количество маркетинговых инструментов.

NashStore пока может порадовать маркетологов только возможностью разместить на сайте значок с надписью «Загрузите в NashStore»‎.

RuMarket пока не анонсировал какие-либо инструменты продвижения приложений.

Создатели российских сторов пока не говорят про возможности оптимизации страницы для повышения видимости приложения (ASO) и запуска рекламы прямо в магазинах приложений. Но мы предполагаем, что с ростом количества приложений ASO и реклама станут доступны маркетологам. А продвигаться смогут не только популярные сервисы, но и новые приложения и игры.

Какой стор перспективнее?

В RuStore больше возможностей для продвижения. Но магазины приложений прежде всего ориентированы на удобство пользователей. От того, достаточно ли людей пользуются магазином приложений, зависит, будет ли продвижение в нем потенциально результативным. Мы сравнили RuMarket, NashStore и RuStore и выяснили их плюсы и минусы.

1. RuMarket

Первый альтернативный российский стор, запущенный 9 апреля 2022 года. У RuMarket довольно простой дизайн, схожий с Google Play. В магазине 172 приложения и 45 игр, разделенных на категории.

Плюсы:

Есть возможность удалять приложения с устройства прямо на странице приложения в сторе. У конкурентов такой функции нет.

Есть темная и светлая темы.

RuMarket вышел раньше своих конкурентов, однако, у него больше минусов, чем плюсов:

Отсутствуют приложения интернет-магазинов Ozon, Wildberries, AliExpress и служб доставки готовой еды — «Самокат», «Яндекс.Еда», Delivery Club.

Нет приложений популярных банков, таких как «Сбер», «Газпромбанк», «Тинькофф» и «Райффайзен».

У приложений нет рейтинга и отзывов.

Большинство пользователей не оценили RuMarket и посчитали, что он сыроват, а отсутствие главных приложений делает стор бесполезным.

2. Nashstore

Второй стор, который вышел 9 мая 2022 года и стал быстро набирать популярность. В магазине больше 3 000 приложений, и их количество увеличивается каждый день.

В NashStore могут бесплатно опубликовать приложения как компании, так и физлица. Модерация приложения занимает около двух недель, но многие жалуются, что одобрение приложения может занимать больше месяца.

Плюсы:

Игры подразделяются на разные подкатегории, например симуляторы, казуальные и т. д. У конкурентов они собраны в одном разделе «Игры»‎.

На странице с приложениями рядом с каждой иконкой отображается рейтинг.

Показываются обновления приложений, которые установлены на телефоне через Google Play.

Минусы:

Нет приложений популярных интернет-магазинов и служб доставки еды.

Нет возможности смотреть отзывы других пользователей.

Не настроены персональные рекомендации. Всем предлагается одинаковый набор приложений.

У некоторых категорий одинаковые иконки, что выглядит как недоработка и путает пользователей.

Нет возможности удалить приложение через стор.

При скачивании пользователя сразу просят зарегистрироваться, указав свои личные данные и телефон. Многих это может отпугнуть в связи с участившейся утечкой данных.

Сбрасывается поиск, если перейти на страницу приложения, а затем вернуться обратно.

3. RuStore

Третий стор, который вышел при поддержке VK и государства. Магазин приложений до сих пор находится в Beta-версии, однако он оказался наиболее удачным по мнению пользователей. Сейчас в сторе насчитывается около 1200 приложений.

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Опубликовать приложение может любой желающий. Для этого нужно пройти регистрацию с указанием паспортных данных и сфотографироваться с паспортом на камеру. Процедура подтверждения занимает несколько минут.

Плюсы:

Есть возможность посмотреть на сайте, какие приложения доступны в сторе.

Есть приложения социальных сетей VK и «Одноклассники».

Есть приложения маркетплейсов Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет».

Есть служб доставки готовой еды «Самокат» и Delivery Club.

Видны отзывы пользователей.

Легко обновить через стор уже установленные приложения на телефоне.

Регистрацию можно быстро пройти через авторизацию в VK.

Работает система безопасности от VK и «Лаборатории Касперского».

Минусы:

Нет поиска в категориях.

Чтобы увидеть рейтинг, нужно перейти на страницу приложения и пролистать вниз.

Удалить приложение можно только через настройки телефона.

Нет возможности связаться с разработчиком.

Если нет аккаунта VK, его нужно создать, чтобы иметь доступ к стору.

Все три стора были выпущены весной 2022 года, и они все еще находятся на стадии тестирования и доработок. Пользователи жалуются на некорректно работающие рекомендации, небольшой каталог приложений и ошибки.

RuStore превосходит конкурентов по многим параметрам. NashStore стоит на втором месте по опыту пользования и приятному интерфейсу. Выбор, какой стор скачивать, остается за вами, но могу сказать от себя: RuMarket самый неудобный и неконкурентоспособный стор.

Почему российской альтернативы нет для iOS?

Политика Apple запрещает установку приложений из сторонних сервисов. У компании есть собственная закрытая экосистема, и возможность загрузки альтернативного российского стора в App Store практически невозможна.

Однако в Евросоюзе активно обсуждаю «закон о цифровых рынках»‎, обязывающий компанию Apple изменить политику. Закон предполагает смягчение контроля в отношении пользователей, возможность скачивать приложения из сторонних источников и менять штатные приложения на аналоги.

Обгонят ли отечественные сторы Google Play?

RuMarket активно ведет социальные сети и выкладывает посты каждый день, однако, они редко связаны с новостями про стор и его развитие. Конкуренты давно обогнали его по количеству установок и каталогу приложений. Поэтому высока вероятность, что в скором времени о RuMarket забудут.

NashStore скачали более одного миллиона раз. Он прилагает все усилия для конкурирования с RuStore, но пока у него небольшой функционал. В магазине до сих пор нельзя совершать платежи, обновления приложений выходят крайне редко, нет отзывов. Стор обещает скоро выпустить масштабное обновление. Надеемся, что у них получится доработать ошибки.

RuStore оказался самым популярным, так как его скачали более двух миллионов пользователей. Магазин создан при поддержке VK и государства, поэтому в нем больше популярных сервисов, чем в других. К тому же Минцифры предложили добавить RuStore в список обязательных для предустановки программ. Если предложение будет одобрено, во всех новых смартфонах уже будет установлен этот стор.

Альтернативные сторы активно развиваются и пополняются российскими приложениями, дорабатывают функционал и делают всё возможное, чтобы полностью заменить Google Play. Но пока в них нет популярных иностранных сервисов и соцсетей, пользователи относятся к магазинам больше как к дополнению Google Play, а не полноценной замене.

Фото на обложке: Shutterstock / SFIO CRACHO

Иллюстрации предоставлены автором.