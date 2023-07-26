Search Generative Experience: новая эра поиска Google. Как компаниям подготовиться к нововведениям?

10 мая 2023 года Google провел большую ежегодную конференцию, на которой объявил о запуске эксперимента Search Generative Experience (SGE), или генеративного поиска.

Содержание:

Что такое генеративный поиск Google

Генеративный поиск ИИ (SGE, Search Generative Experience) — краткие ответы на пользовательские запросы в Google, сгенерированные искусственным интеллектом.

Это принципиально новый шаг в развитии поиска. По словам представителей Google, с помощью этой технологии человечество сможет открывать совершенно новые типы запросов, на которые поиск Google раньше никогда бы не смог дать ответы.

Making AI helpful for people, for businesses, for communities, for everyone.

Компания видит будущее за искусственным интеллектом, хотя, по словам Google, генеративный ИИ — скорее, эксперимент. В любом случае, грядет новая эра поиска, где пользователи смогут получить ответы даже на самые сложные запросы.

Пользователям будет доступна новая интегрированная страница результатов поиска с более развернутыми ответами на поисковые запросы.

Новый вид результатов поиска разработан на большой языковой модели Google (LLM, Large Language Model) — это массивные ИИ-модели, обрабатывающие большие объемы цифрового текста и самостоятельно генерирующие контент при получении пользовательского запроса.

Подробнее можно посмотреть в видео с конференции Google:

Как будет выглядеть обновленная страница с результатами поиска Google

Сгенерированный искусственным интеллектом ответ компания называет AI Snapshot. Он в скором времени появится в верхней части генеративной выдачи Google.

Разберем поэтапно, какие новые блоки увидят пользователи.

1. Блок с ключевой информацией по запросу пользователя

Сгенерированный искусственным интеллектом ответ, раскрывающий конкретный запрос, — первое, что увидит пользователь. Этот блок будет содержать ключевые моменты, которые помогут погрузиться в тему.

Пользователи смогут формировать комплексные поисковые запросы и получать на них сгенерированный ИИ-ответ. Комплексные запросы — это более точные запросы, содержащие несколько параметров.

Например, в запросе «хороший велосипед для поездки на пять миль с холмами» используется три параметра:

поездка,

пять миль,

холмы.

Если ввести подобный запрос в поиске, то мы с низкой вероятностью найдем подходящие страницы. В этом случае выручит ИИ от Google.

2. Блок с ссылками на статьи

Справа от основного ответа на запрос будет блок с ссылками на статьи. Этот блок предназначен для подтверждения информации в блоке с ключевым ответом и для раскрытия больших деталей по теме.

Он будет помогать пользователям еще больше углубиться в интересующий вопрос. Мы предполагаем, что в этот блок будут попадать статьи, которые наиболее полно отвечают на поисковый запрос пользователя, но точных критерием попадания в подборку Google пока не раскрывает.

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Компания планирует выводить блок с ссылками на статьи из соображений безопасности. Генеративный ИИ — это пока новый опыт взаимодействия пользователя с поисковой системой, а, как известно, Google на протяжении 25 лет работала над своим имиджем, поэтапно создавая безопасный поиск и улучшая качество ранжирования сайтов.

Чтобы перестраховаться, Google будет добавлять ссылки на проверенные и качественные, с точки зрения поисковой системы, материалы.

3. Блок магазина

Ниже будут выводиться карточки товаров, соответствующие запросу пользователя. В них будут изображение товара, его описание, важные характеристики, свежие отзывы и текущие цены. Пользователь сможет ознакомиться с товарами и купить понравившиеся.

Генеративный ИИ будет поддерживать блок в актуализированном состоянии: находить и обновлять информацию о постоянно меняющихся товарах, продавцах, брендах, отзывах. В результате пользователь будет обладать свежими и надежными результатами поиска.

Если пользователю понравится какой-либо товар, он сможет:

нажать на товарную карточку,

более подробно ознакомиться с ней,

посмотреть, у каких продавцов товар есть в наличии и по какой цене.

В карточке товара можно будет узнать важные детали, например, есть ли бесплатная доставка или возврат.

4. Разговорный режим

Сразу после товарных карточек будет выводиться опция c возможностью задать уточняющие вопросы по интересующей теме и внести предложения по выбору следующих запросов.

При выборе одного из предложенных вариантов будет выводиться новый разговорный режим.

5. Строка с уточненными запросами пользователей

В генеративном ИИ можно будет задать уточняющие вопросы в дополнение к интересующему запросу, чтобы получить еще более детализированную информацию по теме.

При этом не нужно снова напоминать поисковику, о чем шла речь ранее. Генеративный ИИ вспомнит прошлый запрос и продолжит ветку рассуждений в нужном направлении.

Пример генеративной выдачи Google на основе искусственного интеллекта:

Тестирование генеративного ИИ

Генеративный ИИ находится на этапе тестирования. Доступ к Search Generative Experience есть пока только у некоторых пользователей США.

Если вы живете в Соединенных Штатах Америки, у вас есть возможность попасть в лист ожидания Search Labs. Для этого нужно подать заявку на официальном сайте.

Мы ожидаем, что скоро после тестирования и улучшения слабых мест генеративный поиск придет и на российский рынок.

К сожалению, из-за ограничений доступа к новой функции мы в агентстве пока не можем полноценно проанализировать сгенерированные ИИ ответы на практике. Однако мы смогли изучить опыт американцев и оценить, чего ожидать от SGE в будущем.

Так, Google обходит опасные темы. Западные коллеги зафиксировали следующие категории запросов, на которые SGE не дает быстрые ответы:

Погода, даты, тексты песен. Поисковые запросы для взрослых (категория 18+). Запросы с названием бренда, в которых необходимо предоставить ссылку на главную страницу сайта. Новостные запросы — события, происходящие на данный момент. Запросы, связанные с гендерной идентичностью. Рецепты. Часть запросов, связанных со здоровьем и финансами (YMYL — Your Money or Your Life, «Ваши деньги или ваша жизнь»).

А когда поисковая система Google менее уверена в потенциальных результатах выдачи, она старается дать безопасные, наиболее надежные ответы по пользовательским запросам, чтобы исключить ложную или неточную информацию.

Эффективность генеративного ИИ в Google

Можно выделить ряд преимуществ даже без взаимодействия с новой технологией, основываясь только на информации от Google:

Скорость изучения новых или сложных тем: предоставление пользователю поэтапного решения, сравнения, конкретного плана действий и пр. Оперативность предоставления ответов на специфические вопросы: пользователю не придется изучать несколько сайтов для получения ответов на свой вопрос. Облегчение поиска, выбора и покупки товаров: предоставление пользователям отдельного блока магазина для совершения покупок.

Эти преимущества выгодны в большей степени для пользователей, поскольку им будет удобнее взаимодействовать с поисковой системой и получать ответы на свои запросы.

Как повлияет внедрение генеративного ИИ на SEO

Мы предполагаем, что интернет-бизнес может столкнуться с новыми трудностями. С одной стороны, пользователи, возможно, будут реже переходить на сайты, так как генеративный поиск будет предоставлять готовый ответ и отвечать на вопрос пользователя в один клик.

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Кроме того, SGE будет занимать верх результатов выдачи перед привычной нам органической выдачей. Из-за этого мы ожидаем проседание трафика на сайтах. Но, с другой стороны, часть сайтов будет попадать в сгенерированный ИИ-ответ, в связи с чем количество визитов и целевых действий на сайте может существенно увеличиться.

Компании, продвигающие свой бизнес в интернете, беспокоятся, как именно будет работать новая функция. Однако рано судить, какие последствия нас ждут после внедрения генеративного ИИ в поисковике.

Мы рекомендуем качественно улучшать сайт для увеличения вероятности попадания его в выборку ИИ и топ результатов поиска:

предоставлять пользователям проверенный, выверенный материал,

устранять технические ошибки,

улучшать коммерческие факторы сайта.

Рекомендации SEO-специалистов по генеративному поиску

Генеративная выдача Google, сформированная при помощи ИИ, еще не доступна обычным пользователям, но мы уже собрали рекомендации, как можно заранее подготовиться к релизу.

1. Оптимизировать страницы на сайте

Рекомендуем проводить оптимизацию страниц для попадания в топ-3 поиска и генеративный подборку.

Для этого необходимо:

проводить анализ страниц сайта,

определять, отвечает ли материал вопросам пользователей,

проводить другие SEO-работы по контенту.

Мы говорим о попадании страниц сайта именно в топ-3, потому что генеративный ИИ будет занимать верх результатов выдачи.

Пользователь сможет пролистать сгенерированный ответ и увидеть первую тройку сайтов в органической выдаче или остановиться на сгенерированном Google ответе, увидев встроенные ссылки на тематические страницы по запросу, соответствующие намерению пользователя.

2. Создавать новые посадочные страницы по низкочастотным запросам

Рекомендуем создавать посадочные страницы не только под высоко- или среднечастотные запросы, но и под низкочастотные (НЧ) ключи. Это редкие формулировки, которые вводят пользователи в поисковую строку.

Например: «как создать канал в телеграме с телефона», «какие туфли надеть с красным платьем».

Продвижение по НЧ фразам позволит быстро вывести сайт в топ поисковой выдачи из-за низкой конкуренции.

Как правило, если пользователь вводит в поисковую строку НЧ фразу, его действие будет более целевым и конверсионным. Соответственно, чем больше посадочных страниц будет создано под каждый собранный кластер, тем лучше результат от продвижения сайта.

Так поисковые роботы смогут подобрать наиболее релевантные страницы по каждому конкретному запросу, а пользователи смогут найти точный ответ на заданный вопрос.

3. Создавать качественный контент

В текущих реалиях мы можем говорить о создании только качественного контента, особенно во времена активного развития нейросетей, которые в целом могут заменить копирайтеров.

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Но несмотря на появление дополнительных полезных инструментов, основанных на ИИ, мы рекомендуем публиковать только проверенный и выверенный материал, написанный человеком-экспертом, разбирающимся в теме.

Наличие на страницах сайта развернутых ответов на запросы пользователей будет иметь большую ценность как для пользователей, так и для поисковиков. Следовательно, страницы вашего сайта смогут не только возглавить топ органической выдачи, но и попасть в блок генеративного ИИ.

4. Следить за изменениями поисковика

Очень важно следить за изменениями, которые вводит поисковая система. Это нужно, чтобы оперативно реагировать на нововведения и корректировать стратегию по продвижению сайта.

Иллюстрации и фото на обложке предоставлены автором