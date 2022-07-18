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Google получил в России новый оборотный штраф на 21,7 млрд рублей

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Мировой суд Таганского района Москвы наложил на Google второй оборотный штраф на 21,77 млрд рублей — компания отказалась удалить запрещенный контент.

Google получил в России новый оборотный штраф на 21,7 млрд рублей

Нарушение касается повторного неудаления с YouTube «недостоверной информации о ходе спецоперации на Украине».

Роскомнадзор направил Google 17 уведомлений, в которых требовал удалить недостоверную информацию, однако корпорация их не исполнила.

Впервые суд назначил Google оборотный штраф на сумму 7,2 млрд рублей в декабре 2021 года. Это стало первым случаем, когда российский суд наложил наказание в виде оборотного штрафа на IT-компанию.

Как сообщалось, за повторное нарушение суд имеет право наложить оборотный штраф в размере от 1/20 до 1/10 выручки Google за год. В январе 2022 года Федеральная налоговая служба раскрыла доход американской Google в России за 2020 год: он превысил 144,4 млрд рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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