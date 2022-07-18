Google получил в России новый оборотный штраф на 21,7 млрд рублей

Мировой суд Таганского района Москвы наложил на Google второй оборотный штраф на 21,77 млрд рублей — компания отказалась удалить запрещенный контент.
Нарушение касается повторного неудаления с YouTube «недостоверной информации о ходе спецоперации на Украине».
Роскомнадзор направил Google 17 уведомлений, в которых требовал удалить недостоверную информацию, однако корпорация их не исполнила.
Впервые суд назначил Google оборотный штраф на сумму 7,2 млрд рублей в декабре 2021 года. Это стало первым случаем, когда российский суд наложил наказание в виде оборотного штрафа на IT-компанию.
Как сообщалось, за повторное нарушение суд имеет право наложить оборотный штраф в размере от 1/20 до 1/10 выручки Google за год. В январе 2022 года Федеральная налоговая служба раскрыла доход американской Google в России за 2020 год: он превысил 144,4 млрд рублей.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как стартап You.com создает альтернативу поиску Google
- 2 Как развивалась дискуссия вокруг сознания нейросети Google
- 3 Импортозамещение в финтехе: что выбрать бизнесу для управления финансами вместо ушедших ПО
- 4 Как платить «налог на Google» после ухода «большой четверки»
- 5 Google остановил показы рекламы в России, Facebook заблокирован: что это значит для рекламного рынка
ВОЗМОЖНОСТИ
19 июля 2022
20 июля 2022
24 июля 2022