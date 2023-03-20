Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?

Многие ответы, которые люди ищут в поисковых системах, теперь можно получить в диалоге с ботом. Илья Русаков, CEO impulse.guru разобрался, действительно ли ChatGPT, Bard, Ernie, YaLM 2.0 и другие погубят SEO, а заодно и профессию SEO-специалиста.

30 ноября 2022 года компания OpenAI выпустила чат-бот ChatGPT, который отвечает на вопросы человека, опираясь на искусственный интеллект. А уже 7 февраля генеральный директор Microsoft Сатья Наделла и сооснователь OpenAI Сэм Альтман представили Bing с OpenAI.

Содержание:

Что умеет новый Bing

Обновленный Bing основан на LLM Large Language Model — большой языковой модели, настроенной специально для поиска. Как утверждают разработчики, она более мощная, чем та, что используется в ChatGPT.

Вместо поисковой строки на стартовой странице сервиса окно для чата, которое вмещает 1000 символов. Bing понимает 100 языков, включая русский.

После введения запроса пользователь на левой стороне экрана видит традиционную выдачу. А с правой стороны располагается интерфейс чат-бота:

Новый Bing:

даже на сложный вопрос выдает ответ по первому запросу;

поддерживает режим диалога;

имеет доступ к новой информации;

приводит ссылки на источники;

может сделать короткую аннотацию страницы или документа;

пишет письма, дописывает код, создает статьи для блога на заданную тему в креативном ключе или с упором на факты;

преобразует текст в изображение в интерфейсе Image Creator (пока в бета-тесте).

В начале марта продолжается раскатка нового функционала, в том числе на мобильных устройствах. Чтобы получить доступ, нужно записаться в лист ожидания.

Из России доступ ограничен, требуется VPN.

Чем ответит Google?

6 февраля 2023 года глава Google Сундар Пичаи сообщил о запуске в ближайшие недели «экспериментального сервиса разговорного ИИ», который получил имя Bard. Но на конференции 8 февраля компания сфокусировалась на других своих новинках и не рассказала ничего нового о Bard.

Известно, что Bard работает на основе облегченной версии нейросети LaMDA Language Model for Dialogue Applications — Языковая модель для диалоговых приложений. Она не требует очень больших вычислительных мощностей, и это позволит сделать сервис доступным для многих.

Достижения Google в развитии LLM выглядят куда более серьезными, чем потенциал компании OpenAI, — даже с учетом инвестиций в $10 млрд со стороны Microsoft и того факта, что OpenAI наняла нескольких бывших сотрудников Google AI, которые сыграли важную роль в настройке ChatGPT.

Доли Google и Bing в поиске несопоставимы. Google — абсолютный монополист в глобальном масштабе, что в очередной раз подтвердило исследование поисковых систем.

По данным StatCounter, в 2022 году к поисковой системе Google обратились 92,07% пользователей во всем мире. У поисковой системы Bing этот показатель — 3,19%.

Данные из StatCounter о долях поисковых систем. Январь-декабрь 2022

После запуска Bard сможет охватить аудиторию на порядок больше, чем новый Bing.

А пока как монополист Google может позволить себе не спешить.

Нейрогонка в поиске

Другие поисковые системы не намерены оставаться в стороне. «Яндекс» разрабатывает свою версию генеративной нейросети — YaLM 2.0. Она может стать частью «Поиска», «Алисы», «Почты» и других служб. Как утверждают в компании, эта GPT-подобная модель содержит 100 млрд параметров — больше, чем какая-либо из существующих моделей для русского языка.

Ведущий китайский поисковик Baidu оснастят чат-ботом Ernie, обучение которого велось на протяжении последних нескольких лет.

Тем, кому не терпится протестировать поисковую систему с чат-ботом, вовсе не нужно долго ждать.

Доступны, по меньшей мере, три поисковика по типу нового Bing:

ChatGPT — мощная штука, но его ответы, базируются на старом массиве данных. SEO-специалистам интереснее поисковые системы, которые сканируют интернет, индексируют и ранжируют страницы и затем в качестве ответа дают выжимку из наиболее релевантных запросу.

Какие есть опасения и ограничения?

Здесь важно, как распорядится своим умным чат-ботом глобальный монополист — Google, а в России еще и «Яндекс». Теоретически поисковые чат-боты с искусственным интеллектом несут угрозу экосистеме Google, которая складывалась больше 20 лет.

Чем лучше работает чат-бот, тем меньше потребность у пользователей переходить в традиционную выдачу.

Поисковые чат-боты грозят:

лишить сайты посетителей,

сократить время пребывания на ресурсах,

срезать доходность сайтов для владельцев.

Вебмастер может закрыть доступ к контенту своего сайта для роботов, которые обслуживают ChatGPT. Но тогда есть риск вообще выпасть из поля зрения пользователей, которые ни в традиционную выдачу не пойдут, ни увидят ссылку на сайт в ответе чат-бота.

Умные чат-боты грозят снизить доходы Google. Ведь реклама в поиске приносит компании наибольшую долю выручки.

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Не только из-за репутационных рисков руководители Google крайне сдержанно встретили волну энтузиазма по поводу ChatGPT в декабре 2022 — в итоге они вынуждены были подготовить свой ответ — Bard.

Однако в новой сфере искусственного интеллекта есть не только энтузиазм инвесторов и обостренный интерес масс, но и ряд ограничений.

Ограничение 1: деньги

Нейросети — ресурсозатратная вещь. Для обучения и работы чат-бота требуются большие вычислительные мощности.

В Morgan Stanley подсчитали, что себестоимость одного бесплатного для пользователя чата с ChatGTP — 2 цента.

Стоимость обычного поискового запроса для Google в десять раз меньше. Выяснилось, что для Google Bard стоимость ответа на один поисковый запрос должна быть значительно ниже 0,5 цента, иначе поисковый бизнес станет крайне убыточным для компании.

Проблема дороговизны умных чат-ботов стоит и перед Google, и перед OpenAI с Microsoft. Но Google, который обрабатывает около 8,5 млрд запросов в день, в силу масштабов вынужден будет тратить намного больше конкурента. Microsoft с Bing втянул Google в поисковую нейрогонку и тем самым пытается снизить маржу его высокоприбыльного поискового бизнеса.

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Компания OpenAI, чтобы частично компенсировать расходы, запустила премиум-версию бота — ChatGPT Plus, которая стоит $20 в месяц и дает быстрый доступ даже в часы пик. Возможно, по этому же пути пойдет и Google, хотя в целом модель монетизации ИИ-чатов пока неясна.

Оснастить интерфейс поисковых чат-ботов рекламой или взять деньги на обслуживание ботов с самих пользователей ботов — логичные варианты. Но это сократит спрос на генеративную выдачу. Традиционные результаты поиска останутся востребованными.

Ограничение 2: качество

Другое ограничение, с которым сталкиваются текстовые нейросети — низкое качество ответов и, как следствие, разочарование пользователей. если сильно обобщить, то чат-бот в ответ на запрос генерирует следующие виды текстов:

ответ на поисковый запрос — выжимка из контента нескольких страниц, результат сравнительного анализа, сгенерированный текст из нескольких ключевых слов или заголовка;

— выжимка из контента нескольких страниц, результат сравнительного анализа, сгенерированный текст из нескольких ключевых слов или заголовка; код — написание и правки, перевод, перефразировка.

Ответы чат-бота делают авторов исходного контента до некоторой степени анонимными, то есть задвигают на задний план факторы доверия E-E-A-T. Ссылки на источники не снимают проблему.

Получается, с одной стороны, Google придает огромное значение факторам доверия E-E-A-T. С другой — запускает бот Bard, который эти факторы может частично обесценить.

Как компания будет решать это, увидим в будущем.

Боты чрезвычайно уверены в своих ответах, независимо от их точности. В отличие от поисковых систем, которые направляют людей на другие страницы, чат-боты представляют свои ответы как непрописные истины.

Правительства разрабатывают меры контроля за искусственным интеллектом, но скорость вывода продуктов на рынок намного превысила готовность властей к регулированию.

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Что касается людей, то многие, попробовав модный тренд, вернутся к традиционной выдаче и сайтам, особенно в YMYL-тематиках, где пользователи хотят доверять источнику.

Ограничение 3: люди

Писать результативные запросы-промпты («подсказки») и уточнять запросы не легче, чем просматривать сайты в топе традиционной выдачи. В отдельных случаях приходится тратить время на эксперименты, чтобы получить качественный результат.

Поэтому появился спрос на готовые подсказки для нейросетей, которые дают предсказуемый продукт достаточно быстро и с минимальной тратой лимитов API.

Энтузиасты собирают коллекции промптов, например:

promptstacks;

prompthero;

promptbase.

Говорят о возникновении профессий промпт-инженера для работы с нейросетями, промпт-дизайнера, нейрокопирайтера.

Будут ли массы пользователей заниматься этим? Есть сомнения.

Подавляющее большинство пользователей за 20 лет не освоило поисковые операторы в обычном поиске. Почему мы думаем, что они бросятся экспериментировать с промптами? Проще и быстрее найти ответ в обычной выдаче.

Ограничение 4: реальность

Здесь правильнее говорить не об ограничении, а о статусе-кво, который сложился в поиске к 2023 году. А он имеет особенности:

В товарном поиске половина пользователей вообще не заходит в «Яндекс» и Google — люди ищут и находят товары и услуги на маркетплейсах;

Молодежь склонна искать на YouTube и в TikTok. В традиционный поиск молодые люди заходят все реже;

По ряду коммерческих запросов топ забит агрегаторами — владельцы молодых и монобрендовых сайтов даже не пытаются в него попасть.

Поиск уже потерял огромные аудитории, а есть опасения из-за того, что еще не случилось. Несколько лет назад обсуждались «колдунщики» в выдаче «Яндекса» и Google. Сегодня нет громких дискуссий на этот счет. Напротив, многие вебмастера стремятся попасть на нулевую позицию в результатах поиска, так как это и престижно, и дает трафик на сайт.

Как именно повлияет чат-бот на поисковый маркетинг, пока не скажет никто. Возможно, его роль окажется скромнее, чем ожидается.

Делаем выводы

На фоне ажиотажа вокруг нейросетей в SEO-среде возникли опасения, не сломают ли боты, которые дают прямой ответ на запрос, сложившуюся систему поискового маркетинга?

Мы привели ряд аргументов, почему ожидать тотального господства ботов в поиске сейчас не стоит:

Искусственный интеллект — дорогое удовольствие. Стоимость ответа чат-бота в десять раз больше стоимости выдачи в традиционном поиске. Первым с угрозой падения валовой прибыли столкнулся Google. Но проблема встанет и перед Microsoft, если компании удастся заметно нарастить долю своего поисковика Bing. Сейчас ответы умных чат-ботов обладают ошибками и дезинформируют, а еще предсказуемы и банальны. Улучшить ответы можно за счет работы с подсказками — промптами. Но эта сложная деятельность вряд ли увлечет массы пользователей, так как проще просмотреть сайты в обычной выдаче. Поиск постоянно диверсифицируется. ИИ-боты, возможно, станут новой вертикалью поиска. Будет ли она доминировать? Вряд ли, но может потеснить другие вертикали.

Если практическим путем выяснится, что попадание в ответ бота приносит трафик на сайт-источник, возможно, появится «SEO под чат-бота». Почему бы нет?

Есть признак, который указывает, что искусственный интеллект — технологическое новшество, какие случаются раз в десять лет.

Новые разработки и стартапы появляются гораздо быстрее, чем наблюдатели и аналитики успевают их зафиксировать и осмыслить.

Правильное поведение сегодня — осваивать нейросети и брать от них все, что они могут дать. Правда, эта статья все еще написана по традиционно — человеком.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney