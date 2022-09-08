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Эстония закроет въезд для россиян с 19 сентября

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Эстония закроет въезд для граждан России с 19 сентября, сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Это касается и тех, кто уже имеет шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами.

Эстония закроет въезд для россиян с 19 сентября

Также запрет на въезд россиян с шенгенскими визами в ночь на 19 сентября введут Латвия, Литва и Польша, заявил глава эстонского МИД.

7 сентября Латвия, Литва и Эстония договорились ограничить въезд для россиян. Решения примут на уровне национальных правительств.

В конце августа стало известно, что странам ЕС не удалось согласовать запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, так как «многие выступили против». При этом ЕС приостановит соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. Размер пошлины для всех заявителей вырастет с €35 до €80. Также может увеличиться срок рассмотрения заявки на получение визы.

Основными сторонниками тотального запрета на выдачу виз россиянам в страны Шенгенского соглашения выступили представители Финляндии, Эстонии, Польши, Латвии, Литвы, Чехии и др.

Фото на обложке: Unsplash

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