Страны ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

Странам ЕС не удалось согласовать запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, так как «многие выступили против», заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам встречи.
Проект постановления о запрете выдачи шенгенских виз россиянам поступил на обсуждение в Евросоюз 10 августа. Запрет должен был коснуться выдачи не только туристических виз, но и учащимся, родственникам граждан ЕС.
Прекратить выдачу шенгенских виз россиянам ранее призвала глава правительства Эстонии. По словам Каи Каллас, посещение Европы — «это привилегия, а не право человека».
Визы россиянам перестали выдавать некоторые страны ЕС, в числе которых Чехия, Бельгия, Латвия, Литва.
Фото на обложке: Unsplash
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