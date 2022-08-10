Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В ЕС обсудят запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Проект постановления о запрете выдачи шенгенских виз россиянам поступил на обсуждение в Евросоюз. Запрет касается выдачи не только туристических виз, но и учащимся, родственникам граждан ЕС. Проект, вероятно, обсудят в конце августа на встрече министров иностранных дел.

В ЕС обсудят запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

О том, что в Евросоюзе обсудят проект о запрете выдачи шенгенских виз большинству россиян, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет ТАСС.

Представитель МИД ФРГ уточнила, что обсуждение проекта может состояться в конце августа на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. Андреа Зассе отметила, что обсуждение о введении такого запрета «очень гипотетическое» и не сообщила, что думают власти ФРГ по этому поводу.

Проект постановления подразумевает запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, в том числе для туристических целей, гражданам РФ, которые имеют родственников в странах Евросоюза, а также учащимся.

Прекратить выдачу шенгенских виз россиянам ранее призвала глава правительства Эстонии. Кая Каллас подчеркнула, что посещение Европы – «это привилегия, а не право человека».

Визы россиянам перестали выдавать некоторые страны ЕС, в числе которых Чехия, Бельгия, Латвия, Литва.

Фото на обложке: H_Ko / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Топ-3 отрасли, которые получат развитие в условиях санкций — прогноз аналитика
  2. 2 Travel-маркетплейсы: как выйти на рынок и завоевать доверие путешественников
  3. 3 Без Booking и Airbnb: как воспользоваться кризисом и занять нишу в турбизнесе
  4. 4 Альтернативы Booking.com: как путешествовать по России после ограничений в работе сервиса
  5. 5 Сложности отдыха: подводные камни бизнеса на глэмпингах

ВОЗМОЖНОСТИ

10 августа 2022

DigitalSkills 2022

10 августа 2022

Speed Dating #Creative

12 августа 2022

Шестой инновационный форум Innoweek 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ