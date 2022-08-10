В ЕС обсудят запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

Проект постановления о запрете выдачи шенгенских виз россиянам поступил на обсуждение в Евросоюз. Запрет касается выдачи не только туристических виз, но и учащимся, родственникам граждан ЕС. Проект, вероятно, обсудят в конце августа на встрече министров иностранных дел.

О том, что в Евросоюзе обсудят проект о запрете выдачи шенгенских виз большинству россиян, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет ТАСС.

Представитель МИД ФРГ уточнила, что обсуждение проекта может состояться в конце августа на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. Андреа Зассе отметила, что обсуждение о введении такого запрета «очень гипотетическое» и не сообщила, что думают власти ФРГ по этому поводу.

Проект постановления подразумевает запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, в том числе для туристических целей, гражданам РФ, которые имеют родственников в странах Евросоюза, а также учащимся.

Прекратить выдачу шенгенских виз россиянам ранее призвала глава правительства Эстонии. Кая Каллас подчеркнула, что посещение Европы – «это привилегия, а не право человека».

Визы россиянам перестали выдавать некоторые страны ЕС, в числе которых Чехия, Бельгия, Латвия, Литва.

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