В России дефицит специалистов в сфере кибербезопасности идет на десятки тысяч — «Сбер»

В России на сегодняшний день работает примерно 5 тыс. специалистов в области кибербезопасности. В стране наблюдается «двадцатикратный» дефицит профессионалов.

Об этом на сессии Восточного экономического форума «Продвижение российского ПО: возможности внутреннего рынка и перспективы экспорта» заявил зампредседателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов. Он считает, что без поддержки правительства «никуда не деться», так как именно государство формирует заказ на кадры, передает РБК.

При этом замглавы Минцифры Максим Паршин там же добавил, что тема отъезда IT-специалистов из России «многократно преувеличена». По его словам, на «этой теме много хайпа».

Представитель ведомства также указал на неверную трактовку целей создания мер поддержки айтишников — принято считать, что те направлены на предотвращение отъезда специалистов, хотя на самом деле такие цели не ставились.

Поддержка специалистов, например, в части налоговых льгот, была запущена более двух лет назад, напомнил он. «Поэтому говорить, что это какие-то экстренные меры, нельзя», подчеркнул Паршин.

Количество резюме IT-специалистов регулярно растет (с начала года прирост 55%), при этом спрос на профессионалов в этой области ощутимо падает (на 25% в 2022 году).

Аналитики считают, что на сложившуюся ситуацию повлияли:

Уход западных компаний с российского рынка (президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров уверен, что сотрудники зарубежных фирм нашли работу в отечественных компаниях, заполнив к середине лета большинство свободных вакансий),

Снижение экспорта IT-услуг из РФ (Макаров предполагает, что именно сочетание этих двух факторов привел к тому, что рынок труда в IT перестал быть дефицитным),

Приток на рынок начинающих айтишников, прошедших обучение на популярных онлайн-курсах (так считает руководитель направления клиентской эффективности HeadHunter Наталья Данина и подтверждает свои слова информацией о росте числа соискателей на младшие позиции в IT),

Возвращение российских айтишников из стран СНГ и Европы, куда они активно уезжали этой весной (хотя это возвращение и «сложно назвать массовым», считает автор гипотезы Валентин Макаров).

По мнению представителя пресс-службы Минцифры, «динамика спроса на IТ-специалистов связана с переконфигурацией IТ-рынка России», и явление это временное. Спрос на айтишников, уверен он, вскоре вернется к привычным показателям.

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